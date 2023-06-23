Четыре человека пострадали при ЧП на заправке в ВКО, двое находятся в реанимации

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа на заправочной станции в городе Шемонаихе, сообщает Каzpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, 22 июня в Шемонаихе на заправочной станции газовых баллонов произошел взрыв и начался пожар.

Сообщалось о двух пострадавших, которые с термическими ожогами были доставлены в больницу.

Однако, по информации управления здравоохранения ВКО, в результате происшествия в Шемонаихинскую районную больницу попали 4 человека.

«Двое пострадавших мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации центральной районной больницы, имеют обширные ожоги поверхности тел. Еще двое (мужчина и женщина) пострадавших с ожогами тела с площадью 15-20% госпитализированы в хирургическое отделение, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Всю необходимую медицинскую помощь пациенты получают. В больнице имеется необходимый объем изделий медицинского назначения, весь объем медикаментов», – отметили в ведомстве.

Кроме того, в Шемонаиху из Усть-Каменогорска для помощи в лечении пациентов приехала бригада санитарной медицинской авиации – главный травматолог и главный реаниматолог области.