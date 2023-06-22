Газ взорвался на заправке в ВКО, есть пострадавшие
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Огнем уничтожено 5 единиц техники.
Сегодня, 22 июня, в Шемонаихе на заправочной станции газовых баллонов в результате взрыва начался пожар, передает корреспондент Каzpravda.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
Сообщается, что в результате взрыва и пожара, огнем уничтожено 5 единиц техники.
«2 человека с термическими ожогами доставлены в больницу. Угрозы жилым домам и лесному фонду нет», – говорится в информации МЧС.
В тушении задействовано 5 пожарных автомобилей и 12 человек личного состава, добавили в ведомстве.