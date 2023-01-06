Четыре месяца находится в коме после родов жительница Шымкента

Вместо радости материнства – кома. В городе Шымкенте женщина после родов вот уже 4 месяца находится без сознания. Родные винят в случившемся анестезиолога, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Третьего ребенка, которого вынашивала женщина, ждали еще 22 сентября. Ничего не предвещало беды, говорят родные. Но во время кесарева сечения у роженицы остановилось сердце. Женщина впала в кому. В этом состоянии она находится вот уже четвертый месяц.

В произошедшем близкие винят анестезиолога. С их слов, он уволился после проведенной операции.

«Здесь тоже есть вина анестезиолога. Мы не знаем, куда он ушел. Но с того дня мы его больше не видели. На звонки также не отвечает, нам давали его номер телефона», – говорит мать пострадавшей.

Как рассказали в управлении здравоохранения города, молодая мама получает должное внимание. Также, по их словам, в лечении принимают участие столичные специалисты. Роженицу перевели в многопрофильный стационар.

«В настоящее время отмечается глубокое угнетение сознания. Необходимы дальнейшая неврологическая реабилитация и тщательный уход. В связи с этим по решению врачебного консилиума с участием управления здравоохранения пациентка переведена в отделение неврологии многопрофильного стационара для дальнейшей реабилитации», – прокомментировали в пресс-службе управздрава города.

Пока одни врачи пытаются поставить на ноги мать, другие – выхаживают ребенка. Уже заметны результаты: ребенок, родившийся весом 1 300 граммов, сегодня весит почти 3 килограмма.