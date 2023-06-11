Чиновников накажут за халатность из-за пожара в природном резервате "Семей орманы"

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Происшествия
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Масштабное ЧП в Абайской области – результат халатности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента. 

Фото пресс-службы МЧС РК

Трагедия в Абайской области может обернуться громким разбором полетов, с привлечением виновных лиц к ответственности за халатность. 

Наказать виновных обещал президент Касым-Жомарт Токаев родственникам погибших работников лесничества. 

"Надо было на месте, самыми оперативными средствами потушить пожар, локализовать как минимум. Не сделали. Проявили непрофессионализм, халатность. Все будут наказаны", - сказал глава государства. 

#президент #Абайская область #пожар #лес

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