Чиновников накажут за халатность из-за пожара в природном резервате "Семей орманы"

Масштабное ЧП в Абайской области – результат халатности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.

Фото пресс-службы МЧС РК

Трагедия в Абайской области может обернуться громким разбором полетов, с привлечением виновных лиц к ответственности за халатность.

Наказать виновных обещал президент Касым-Жомарт Токаев родственникам погибших работников лесничества.

"Надо было на месте, самыми оперативными средствами потушить пожар, локализовать как минимум. Не сделали. Проявили непрофессионализм, халатность. Все будут наказаны", - сказал глава государства.