Чиновников накажут за халатность из-за пожара в природном резервате "Семей орманы"
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Масштабное ЧП в Абайской области – результат халатности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.
Трагедия в Абайской области может обернуться громким разбором полетов, с привлечением виновных лиц к ответственности за халатность.
Наказать виновных обещал президент Касым-Жомарт Токаев родственникам погибших работников лесничества.
"Надо было на месте, самыми оперативными средствами потушить пожар, локализовать как минимум. Не сделали. Проявили непрофессионализм, халатность. Все будут наказаны", - сказал глава государства.