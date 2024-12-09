Число краж в Казахстане снизилось на треть

При этом больше всего краж зарегистрировано в Алматы и Астане

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По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры за 11 месяцев года наблюдается положительная динамика снижения краж на 28,1%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Число краж сократилось с 40,4 тысяч до 29 тысяч.



Больше всего краж зарегистрировано в Алматы и Астане (6 675/3 727), меньше всего в Мангистауской области и в области Улытау (396/298).

На 31,2% снизились кражи сотовых телефонов (с 10 051 до 6 919). При этом больше всего крадут телефоны в Алматы – 1 989 и в Астане – 669, меньше всего в области Улытау – 54.

Наблюдается снижение по кражам автотранспорта на 46,1% – с 256 до 138. Динамика снижения наблюдается и по квартирным кражам на 33,7% с 3 398 до 2 252.

Также наблюдается тенденция снижение скотокрадств на 30,3% с 1 432 до 998. Больше всего фактов скотокрадства зарегистрировано в Алматинской области – 194, в области Абай – 126, Туркестанской области – 114 и области Жетісу – 97.