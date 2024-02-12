Число погибших из-за оползня на Филиппинах возросло до 54

В мире
121

Еще 63 человека числятся пропавшими без вести, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: kazpravda.kz

По информации местных властей, в поисково-спасательной операции на территории площадью около девяти гектаров задействованы около 500 человек — в их числе военные. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News.

Высота оползня могла составлять от 30 до 50 метров. Уточняется, что еще 63 человека числятся пропавшими без вести.

В пятницу, 9 февраля, была обнаружена трехлетняя девочка, которая провела под завалами около 60 часов.

Сход оползня произошел во вторник, 6 февраля, в провинции Давао-де-Оро на юге Филиппин. Масса горных пород накрыла более 50 домов и автобусы, перевозившие сотрудников местной золотодобывающей компании.

Напомним, ранее в китайской провинции Юньнань 47 человек оказались под завалами в результате схода оползня. На устранение последствий катастрофы бросили 40 единиц специальной техники и более 200 спасателей для поиска пропавших.

 

#жертвы #Филиппины #оползень

Популярное

Все
Время разъяснений о времени
Отечественные предприниматели, занятые в сфере мясной переработки, вынуждены отправлять на свалку тонны овечьих и коровьих шкур
Семейские школьники разработали концепцию национальных игр
Второй год подряд жители Северо-Казахстанской области наблюдают нашествие косуль
Бронзовую медаль на Кубке мира по парабиатлону завоевал Ербол Хамитов из Петропавловска
На востоке страны перепады погоды вызвали множество дорожных неприятностей
Такие нужные школы
Мир во всех измерениях
Похолодание ожидается в Казахстане 12 февраля
Около 500 молодых специалистов получили жилье в рамках программы «С дипломом – в село!»
Трансформация СВМДА продолжается
Предупредить стихию
Чистый воздух для городов и сел
Распоряжение Главы государства
Более 100 человек искали потерявшегося в буран ребенка
Распоряжение Главы государства
Фокус – на чувства
Нарыв на склоне... Боль для всей страны
Все на борьбу с барымтой
Из настоящего – в будущее
Назначен заместитель управделами президента
Искусственный интеллект глазами юристов
Правительство уходит в отставку - указ
Глава государства направил королю Великобритании телеграмму
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
Наурыз как событие нового формата
Депутат считает, что причиной мужской агрессии часто служит «длинный язык» женщин
Сельский Айболит
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Платежный переполох
Канат Шарлапаев остается в правительстве
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
В Карагандинский зоопарк переехали камерунские козы и южно-американские альпаки
Игра, удивившая мир
Наш герой – Алдар Косе
Казахстанские ученые разрабатывают препарат против рака
В Семее горит торговый центр
Бухгалтер больницы украла 90 млн тенге
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников

Читайте также

Трамп пообещал начать кампанию по высылке мигрантов из США
В Судане – детский голод
Австралийцам разрешили игнорировать звонки начальства в нер…
Пик пассажироперевозок наступил в Китае в преддверии праздн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]