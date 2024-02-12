Число погибших из-за оползня на Филиппинах возросло до 54

Еще 63 человека числятся пропавшими без вести, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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По информации местных властей, в поисково-спасательной операции на территории площадью около девяти гектаров задействованы около 500 человек — в их числе военные. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News.

Высота оползня могла составлять от 30 до 50 метров. Уточняется, что еще 63 человека числятся пропавшими без вести.

В пятницу, 9 февраля, была обнаружена трехлетняя девочка, которая провела под завалами около 60 часов.

Сход оползня произошел во вторник, 6 февраля, в провинции Давао-де-Оро на юге Филиппин. Масса горных пород накрыла более 50 домов и автобусы, перевозившие сотрудников местной золотодобывающей компании.

Напомним, ранее в китайской провинции Юньнань 47 человек оказались под завалами в результате схода оползня. На устранение последствий катастрофы бросили 40 единиц специальной техники и более 200 спасателей для поиска пропавших.