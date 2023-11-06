Число погибших в секторе Газа выросло до 9,7 тыс. человек с начала эскалации конфликта

По данным издания Al Jazeera, количество погибших в секторе Газа с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта выросло до 9,7 тыс. человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: @motaz_azaiza

Так, с 7 октября в секторе Газа погибли 9770 человек, в числе которых 4880 детей. Количество пострадавших, по последним данным, составляет более 26 тыс. человек, передает Al Jazeera со ссылкой на представителя минздрава анклава Ашрафа аль-Кидру.

С израильской стороны количество погибших составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по более чем 2,5 тыс. целей в секторе Газа с момента начала эскалации конфликта. В армейской пресс-службе уточнили, что авиация поражает инфраструктуру, склады оружия, наблюдательные пункты и центры управления палестинского движения ХАМАС.