В новом учебном году их станет больше на 27 тысяч

Фото: пресс-служба Минпросвещения

В 2025-2026 учебном году количество студентов организаций технического и профессионального образования, охваченных дуальным обучением, достигнет 135 тысяч. Это на 27 тысяч больше по сравнению с прошлым годом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения РК.

По данным пресс-службы ведомства, дуальное обучение позволяет совмещать теоритическую подготовку с практикой: до 60% учебного времени студенты проводят непосредственно на производстве, осваивая востребованные профессии в реальных условиях.

Сегодня эта система внедрена в 552 колледжах страны при участии свыше 18 тысяч предприятий. Среди них – крупнейшие компании в сфере машиностроения, строительства, энергетики, IT и сервиса. Такой формат сотрудничества обеспечивает студентам практический опыт, а работодателям – подготовку квалифицированных кадров под конкретные производственные запросы.

«Развитие дуального обучения является одним из приоритетов в системе технического и профессионального образования. Сегодня более 70% выпускников колледжей, обучившихся по госзаказу, сразу после окончания находят работу по специальности», – отмечает директор департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов.

В 2024 году обучение по госзаказу в формате дуального обучения завершили более 30 тысяч выпускников, из которых 71% уже трудоустроены.

В рамках Года рабочих профессий и трансформации системы технического и профессионального образования к 2027 году доля студентов, обучающихся по дуальной системе, вырастет до 50%.

Среди ключевых инициатив – открытие Международного центра дуального обучения совместно с Эрфуртским университетом Германии, а также развитие института наставничества при поддержке НПП «Атамекен».