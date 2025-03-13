Число заказчиков растет

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Карагандинский металлургический комбинат, шахты и обогатительные фабрики ежегодно тратят миллиарды тенге на покупку оборудования и запасных частей. Многое из этого промышленники завозят из-за границы. Но зачем поддерживать иностранных производителей, когда можно наладить сотрудничество с отечественными? Ведь в Казахстане есть предприятия, способные изготавливать и детали для листопрокатных станов, и ролики для машин непрерывной разливки стали... Одно из них – машиностроительная компания «Инкар-1», которая базируется в Темиртау. На рынке она уже 26 лет.

– В 90-е годы прошлого века я работал на Карметкомбинате в трубном цехе, – говорит директор ТОО «Инкар-1» Куан­дык Нурпеисов. – Был рабочим на стане, потом – мастером, заместителем начальника цеха. Участвовал в приемке оборудования и технологических инст­рументов, которые завозили на комбинат из-за рубежа. Знал технологию их производства и удивлялся: «Почему нельзя все это производить у нас, в Темиртау? Есть же свой металл».

Рассуждая так, металлург решил соз­дать машиностроительное предприятие, которое бы производило ремкомп­лекты и элементы оборудования для Карметкомбината. Арендовал помещение, два станка и нанял на работу токарей. Цена и качество выпускаемых запчас­тей устраи­вали службу снабжения металлургического гиганта. Заказов становилось все больше, и Куандык Нурпеисов решил, что пора расширять производство. Он передислоцировал предприятие ближе к Карметкомбинату, расширил штат сотрудников, установил новые станки и стал нарабатывать базу заказчиков.

Сейчас ТОО «Инкар-1» сотрудничает с такими гигантами горнодобывающей отрасли, как KAZ Minerals, ERG и «Казах­мыс». Оно отправляет ремкомп­лекты на цементный завод Central Asia Cement и локомотивосборочное предприятие «Электровоз құрастыру зауыты». Теперь темиртауский поставщик налаживает связи с национальной компанией «Каз­атомпром».

Что касается такого важного показателя, как «казахстанское содержание», то его уровень колеблется от 50 до 90%. Все зависит от сырья, которое используют для изготовления запчастей и оборудования. Часто в ход идет отечест­венная сталь, которую варят на Карметкомбинате.

– Мы не упускаем возможности использовать местный материал, – отмечает предприниматель. – Но есть такие виды металла, которые у нас не выпус­кают. Один из них – конструкцион­ный. Машинострои­тели часто производят из него те или иные детали оборудования. Нам приходится завозить такой металл из-за рубежа.

Бизнесмен отмечает, что самая важная часть производства – это его персонал. В компании «Инкар-1» более сотни сотрудников, в числе которых токари, фрезеровщики, зуборезчики, сварщики и контролеры ОТК. В коллективе много молодых и перспективных специалистов. Один из них – Николай Сеитов. По образованию он – металлург, который решил связать свою жизнь с металлообра­боткой.

Николай – многостаночник. Он умеет работать на фрезерном, зуборезном и токарном станках. Парень считает, что общественное мнение недооценивает людей его профессии. Ведь, чтобы стать хорошим токарем, надо разбираться в чертежах, обладать пространственным мышлением и знать высшую математику.

– После вуза я пошел работать на завод, где мне показали станки. Меня они впечатлили. Я увидел, как они работают и поду­мал: «Ого! Ничего себе! Я хочу научиться!» – с огоньком в глазах рассказывает корреспонденту «Казправды» токарь-фрезеровщик Николай Сеитов. – Самое сложное, на мой взгляд, – это зубонарезание. Шестерни бывают прямозубые и косозубые. Чтобы их выточить, нужно правильно рассчитать синус угла и настроить дифференциал. Если допустишь ошибку, то получится брак. Поэтому математика в нашем деле очень нужна.

Николай Сеитов работает на универсальных станках, а кроме них на предприятии есть с числовым программным управлением (ЧПУ). Эти устройства можно назвать промышленными роботами. Оператор помещает в них заготовку будущей детали, задает заранее написанную программу, и станок сам выполняет все операции. Человеку остается следить за процессом. На станках с ЧПУ в компании «Инкар-1» работают не только парни, но и девушки.

Надо отметить, что машиностроительное предприятие уделяет большое внимание подготовке кадров. Оно первым в Темиртау начало сотрудничать с колледжами в то время, когда в Казахстане внедряли систему дуального профобразования. А в 2016 году компания «Инкар-1» стала участником важного казахстанско-немецкого проекта. Машиностроители ездили в Германию, изучали опыт подготовки специалистов.

– В Германии система такая: пока студент учится в колледже, будущий работодатель платит ему стипендию и готовит его для себя, – объясняет Куан­дык Нурпеи­сов. – С первого курса он ходит на практику на то предприя­тие, где потом будет работать. Отмечу, что немецкая учебная программа отличается от нашей: там 60 процентов практики и 40 процентов теории. Уже ко второму курсу студент становится достаточно самостоятельным токарем. Когда человек оканчивает колледж и приходит на предприятие, он уже адаптирован к условиям труда. Не испытывает стресс. В Германии мы увидели, каким должен быть системный подход к профобразованию.

Вернувшись в Казахстан, Куандык Нурпеисов открыл учебный центр на базе одного из колледжей, оснастив его современным оборудованием. Набрали 20 человек, желавших освоить профессию токаря-фрезеровщика, и стали их обучать. Курсы длились три месяца, состоялся выпуск. В итоге 12 из 20 станочников устрои­лись на работу в ТОО «Инкар-1». Остальные разошлись по другим заводам, что не было запрещено условиями образовательного проекта. Будущих токарей никто не обязывал трудоустраиваться именно на то предприятие, которое оплачивало их учебу.

Перед пандемией учебный центр пришлось закрыть. Однако благодаря ему удалось подготовить десятки грамотных станочников.

– Да, часть из них разбежались по другим предприятиям. Хотя мы потратили силы и средства на их подготовку, – констатирует директор машиностроительной компании. – В Германии работники тоже перетекают из одного предприятия в другое. Но там это некритично. Потому что в системе дуального обучения участвуют все работодатели страны. У нас лишь некоторые предприятия готовят кадры точечно, для себя.

После закрытия учебного цент­ра компания «Инкар-1» продолжила сотрудничать с учебными заведениями. В рамках проекта «Жас маман» она закупила импортные станки с ЧПУ и установила их в машиностроительных колледжах Караганды и Темиртау. Туда же в качестве преподавателей ушли некоторые работники завода. В результате вырос уровень подготовки молодых специалистов.

Теперь нужно вовлекать в сис­тему дуального профобучения как можно больше работодателей. Так нам удастся постепенно сократить дефицит рабочих рук.