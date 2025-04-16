Фото: Kazpravda.kz

В текущем году в областной департамент торговли и защиты прав потребителей от местного населения поступило 409 обращений, что на 183 заявления больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

- Кроме того, в сфере торговой деятельности за отчетный период поступило 129 письменных заявлений, это в 10 (!) раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года в данной сфере. Этот заметный рост подчеркивает значительно увеличившийся интерес и активность граждан в вопросах, связанных с торговой деятельностью, - отметил руководитель областного департамента торговли и защиты прав потребителей Еркин Елшибеков.

Основной сферой жалоб в области защиты прав потребителей остается розничная торговля, несмотря на то, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество обращений по ней снизилось на 13,2%.

Наиболее частыми проблемами остаются отказ от обмена или возврата товара ненадлежащего качества, а также отказ от обмена или возврата товара в течение 14 календарных дней.

Вместе с тем наблюдается увеличение количества жалоб в электронной торговле. Число обращений повысилось с 29 до 54 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате эта категория вышла на второе место, обогнав такие сферы, как бытовое обслуживание и жилищно-коммунальное хозяйство.

Также следует отметить стремительный рост обращений в сфере образовательных услуг. Поступило 22 жалобы, в то время как в аналогичном периоде прошлого года было только пять. Все эти услуги оказывались в онлайн-формате, и заявители выражали недовольство качеством преподавания, а также отказами со стороны преподавателей от расторжения договоров.

Этот рост может указывать на усиление интереса и обеспокоенности потребителей качеством онлайн-образования, а также на возможные проблемы с договорными отношениями в этой сфере, прокомментировали в департаменте.

На сегодня большая часть обращений уже рассмотрена. Из них удовлетворено 250 заявлений, что составляет 65% от общего числа. Благодаря этому потребителям возвращено 10,3 миллиона тенге, и 119 заявителей получили разъяснения по интересующим их вопросам. 15 обращений были перенаправлены в другие государственные органы по компетенции для дальнейшего рассмотрения. Оставшиеся 24 заявления находятся в работе.