Число жалоб на поставщиков услуг выросло в Жамбылской области

Потребительский рынок
98
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Наиболее частыми проблемами остаются отказ от обмена или возврата товара ненадлежащего качества

Фото: Kazpravda.kz

В текущем году в областной департамент торговли и защиты прав потребителей от местного населения поступило 409 обращений, что на 183 заявления больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

- Кроме того, в сфере торговой деятельности за отчетный период поступило 129 письменных заявлений, это в 10 (!) раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года в данной сфере. Этот заметный рост подчеркивает значительно увеличившийся интерес и активность граждан в вопросах, связанных с торговой деятельностью, - отметил руководитель областного департамента торговли и защиты прав потребителей Еркин Елшибеков.

Основной сферой жалоб в области защиты прав потребителей остается розничная торговля, несмотря на то, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество обращений по ней снизилось на 13,2%.

Наиболее частыми проблемами остаются отказ от обмена или возврата товара ненадлежащего качества, а также отказ от обмена или возврата товара в течение 14 календарных дней.

Вместе с тем наблюдается увеличение количества жалоб в электронной торговле. Число обращений повысилось с 29 до 54 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате эта категория вышла на второе место, обогнав такие сферы, как бытовое обслуживание и жилищно-коммунальное хозяйство.

Также следует отметить стремительный рост обращений в сфере образовательных услуг. Поступило 22 жалобы, в то время как в аналогичном периоде прошлого года было только пять. Все эти услуги оказывались в онлайн-формате, и заявители выражали недовольство качеством преподавания, а также отказами со стороны преподавателей от расторжения договоров.

Этот рост может указывать на усиление интереса и обеспокоенности потребителей качеством онлайн-образования, а также на возможные проблемы с договорными отношениями в этой сфере, прокомментировали в департаменте.

На сегодня большая часть обращений уже рассмотрена. Из них удовлетворено 250 заявлений, что составляет 65% от общего числа. Благодаря этому потребителям возвращено 10,3 миллиона тенге, и 119 заявителей получили разъяснения по интересующим их вопросам. 15 обращений были перенаправлены в другие государственные органы по компетенции для дальнейшего рассмотрения. Оставшиеся 24 заявления находятся в работе.

 

#потребители #жалобы #поставщики

Популярное

Все
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Вековому юбилею посвящается
Повысить безопасность и минимизировать ущерб
Казахстанская разработка представлена на EXPO 2025 в Японии
Чтобы ухабов стало меньше
Химпром Мангистау: курс на модернизацию и устойчивое развитие
За свой кровный грош ты для жуликов хорош!
Вечная современность классики
Педагогика: и наука, и искусство
Наукограды способны повысить конкурентоспособность страны
Шанс для технологического прорыва
Светлый и ликующий мир Ивана Стадничука
Кузнечных дел мастер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации
Звезды командного айтыса
Порохом пропахшие страницы
Держи удар, малыш!
Мечты сбываются
Школа нужна и на курорте!
В центре надежды
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Потребителей приучат к бережливости
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Ставить и достигать цели
Свыше 2,5 млрд тенге выделили на водоснабжение сельчан Туркестанской области
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Боевой путь пулеметчика
Ключи от квартир получили молодые ученые в РК
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Дело Перизат Кайрат: итоги расследования
От кустарного цеха – до современной фабрики
«Замандас 21»: там, где царят любовь и забота
Обеспечить верховенство права через уважение к нему
Изменения в «Барысе» и феноменальный рекорд Овечкина
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Ставка на «зеленые» энергетические технологии
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте

Читайте также

В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предза…
Суды приняли рекордное число исков о защите прав потребител…
Экспортно-кредитное агентство Казахстана открывает новые ры…
Казахстан удерживает самую низкую цену на подсолнечное масл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]