Чистое село – чистая страна

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Валентина Мелехова

На благоустройство 400 сел Костанайской области направят 10 млрд тенге.

фото из архива "КП"

Совместный проект акимата Костанайской области и регионального филиала партии «Amanat» под названием «Жарқын ауыл» призван привести в порядок сельские населенные пункты. Причем речь идет не только о благоустройстве, но и о развитии деревень в целом. Ведь сегодня в селах Костанайской области проживает 38% населения, при этом многие аулы нуждаются в модернизации инфраструктуры. К примеру, в 140 селах региона нет качественного водоснабжения, а в 150 – высокоскоростного интернета. В плачевном состоянии дороги, освещение, школы и другие социальные объекты.

– Проект «Жарқын ауыл» качест­венно улучшит благосостояние сельских населенных пунктов. За счет средств спонсоров будут возводиться жилые дома, устанавливаться детские и спортивные площадки, обустраиваться скверы и парки, открываться дома досуга и многое другое. В целом проект охватит более 400 сел, и бизнесмены региона выразили готовность поддержать его на общую сумму 10 миллиардов тенге. Значительную поддержку нам оказал аким Костанайской области. Это наг­лядный образец синергии партии и местных исполнительных органов. Мы верим, что «Жарқын ауыл» станет примером для всей страны, – заявил председатель Костанайского областного филиала партии «Amanat» Алмат Досмухамедов.

В пилотном режиме проект «Жарқын ауыл» решили реализовать в Айсаринском сельском округе Костанайского района. До 1 октября здесь планируют выполнить большой спектр работ: отремонтировать три улицы, реконструировать местный стадион, построить водопровод Айсары – Половниковка и открыть фельдшерско-акушерский пункт.

– Мы стремимся сделать сельские районы привлекательными для жизни, создавая комфорт­ные условия и возможности для каждого жителя. Не секрет, что большинство жителей, особенно молодежь, стремится переезжать в крупные города, но «Жарқын ауыл» – это способ создать более комфортные условия жизни именно на селе, – сказала председатель Костанайского районного филиала партии Марина Растегаева.

Проект «Жарқын ауыл» реализуется под эгидой общенацио­нальной кампании «Таза Қазақстан» и рассчитан на три года.

#село #Костанайская область #благоустройство #Таза Қазақстан #Жарқын ауыл

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