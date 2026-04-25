Чистота – зеркало цивилизованного общества: Токаев о сути проекта «Таза Қазақстан»

В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев напомнил, что старт движению «Таза Қазақстан» был дан два года назад, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Испокон веков в казахском обществе понятию чистоты придавалось особое значение. Наш народ использует слово «чистота» в широком смысле. Именно поэтому о честном, порядочном и искреннем человеке мы говорим, что у него чистый ум, чистая совесть и чистое сердце. Издревле наши предки жили в гармонии с природой, считая заботу о ней своим священным долгом. Они наставляли молодежь беречь все живое, призывали с состраданием относиться к родной земле. «Увидел родник – помоги ему пробиться», – гласит народная мудрость. Концепция «Таза Қазақстан» наглядно подтверждает, что сегодня понятие чистоты становится частью нашей национальной идентичности и фундаментальной ценностью. Чистота – зеркало цивилизованного общества, незыблемый принцип государства, нацеленного на прогресс. Любое начинание, в основе которого лежат благие намерения, обязательно принесет свои плоды, и «Таза Қазақстан» является именно такой уникальной инициативой. Благодаря самоотверженному труду миллионов наших неравнодушных соотечественников проект перерос в общенациональное движение», – сказал Глава государства.

Он выразил искреннюю признательность всем участникам «Таза Қазақстан» и, прежде всего, представителям молодежи.

«Безусловно, главной движущей силой этой акции, ее опорой выступает именно подрастающее поколение. Наши юные соотечественники вносят существенный вклад в общее дело, демонстрируют пример высокой гражданской ответственности. Сегодня в этом важном мероприятии принимает участие творческая и созидательная молодежь. Несомненно, светлое будущее нашей страны в руках таких сильных духом, патриотично настроенных и целеустремленных граждан, как вы. В конечном счете, у нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Все, что у нас есть, и все, чем мы дорожим, воплощено в нашей любимой Отчизне – Республике Казахстан. Поэтому только нам жизненно необходимо, чтобы наша родная страна стала Передовой, Безопасной, Сильной и Чистой. Важно правильно это понимать. Главная суть проекта – защита природы, поддержание чистоты и порядка, воспитание сознательного поколения и формирование нового качества нации», – подчеркнул Президент.

Глава государства также сообщил, что для реализации поставленных задач в стране осуществляется масштабная работа.

В прошлом году во всех регионах было проведено около 1200 экологических мероприятий, расчищено более 1 миллиона гектаров земли и высажено порядка 4 миллионов саженцев.

«В этом добром начинании приняли участие около 800 тысяч волонтеров. Сегодня человечество столкнулось со множеством проблем, вызванных загрязнением окружающей среды и изменением климата. Обеспечение экологической безопасности становится делом национальной безопасности. Вопросы защиты природы сегодня выходят на первый план во всем мире. Казахстан также выступил с конкретными инициативами в этой сфере. Вчера в Астане завершился Региональный экологический саммит под эгидой Организации Объединенных Наций. В рамках этого масштабного форума состоялись важные мероприятия, в том числе посвященные вопросам эковолонтерства, ресурсосбережения», сказал Президент.

Также он неоднократно отмечал, что ни одна страна в мире не способна решить проблемы экологии самостоятельно.