Токаев утвердил поправки по вопросам трудового законодательства

Президент

Глава государства подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Как отмечает Zakon.kz, основной целью закона является дальнейшее совершенствование трудового законодательства в части усиления гарантий защиты прав работников, развития социального партнерства, повышения стандартов безопасности труда и уточнения основных процедур трудовых отношений.

Законом вносятся изменения и дополнения в действующий Трудовой кодекс, Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", а также в Закон РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан". В частности, Трудовой кодекс дополняется новыми принципами, направленными на защиту чести и достоинства в сфере труда, а также уточняется порядок определения последнего рабочего дня в случаях, когда он совпадает с периодом временной нетрудоспособности или социального отпуска.

Кроме того, устанавливается порядок прохождения работниками скрининговых обследований и регулируется вопрос оплаты среднего заработка за время, затраченное на прохождение предсменного медицинского освидетельствования. Также вводится обязанность работодателя письменно уведомлять работника об изменении условий труда.

Более четко определяется порядок прекращения трудовых отношений с материально ответственными работниками, а также порядок приема-передачи имущества и документов.

Помимо этого, на работодателей возлагается обязанность обеспечивать соответствие всех объектов и средств труда, используемых в производственном процессе, требованиям безопасности. Для государственных инспекторов труда вводятся требования по регулярному повышению квалификации в сфере безопасности и охраны труда.

Также расширяются полномочия местных исполнительных органов в части организации социального партнерства, координации деятельности региональных трехсторонних комиссий и регулирования трудовых отношений. Кроме того, детально регламентируются права технических инспекторов по охране труда и порядок оплаты их деятельности.

Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" дополняется нормами, предоставляющими медицинским организациям по месту прикрепления работника полномочия информировать его о необходимости прохождения скрининговых обследований, а также направлять работодателю сведения о работниках, подлежащих скринингу, посредством цифровых технологий.

Кроме того, в Закон РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" вносятся дополнения, закрепляющие обязанность местных органов власти обеспечивать реализацию государственной политики в сфере труда, безопасности и охраны труда.

Закон предусматривает внесение изменений и дополнений, направленных на дальнейшее совершенствование трудового законодательства, повышение безопасности труда, усиление ответственности работодателей, внедрение цифровизации и оптимизацию механизмов разрешения трудовых споров.

Текст закона публикуется в печати.

 

#закон #трудоустройство

Популярное

Все
Педагог с большой буквы
Перед лицом глобальных вызовов
Казахстан закрепил профицит электроэнергии
Экосистема будущего
Кому рощи, а нам – пеньки?
В Алматы откроется детский научный музей
Книга как главный приоритет будущего
Совсем не в тепличных условиях
Социсследования в эпоху цифровизации: тренды и вызовы
Большой эффект от умных приборов
Жизнь после приговора
Reels вместо работы?
Юных исследователей первые шаги
В Казахстане ужесточат наказание за пышные выпускные в школах
Открывая возможности для каждого ребенка
Казахстан и Венгрия ведут совместную подготовку кадров по водным ресурсам
Творчество как терапия
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Отходы превратят в энергию
От маленького цеха до брендовой компании
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
ИИ-решения для казахского языка
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Казахстан и Россия: литературный диалог
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Система не прощала веры: в чем феномен новой книги Хайдара Байзакова
Жанатас: большой трансфер инноваций
Дети спасают планету
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Где в мире больше всего рождается детей
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Президенты Казахстана и Кипра провели брифинг по итогам пер…
Токаев вручил Президенту Кипра орден «Достық»
Токаев: Основной закон должен быть движущей силой развития …
Принцип «Закон и Порядок» разъяснил Глава государства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]