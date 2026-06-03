Токаев направил телеграмму поздравления Жапарову

Подробнее об этом проинформировали в Акорде, сообщает Kazpravda.kz
Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Кыргызской Республики.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Садыра Жапарова и братский народ Кыргызстана с избранием страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы.
«Это знаменательное событие, имеющее историческое значение как для Кыргызской Республики, так и для всей Центральной Азии, стало признанием высокого международного авторитета Кыргызстана, результатом проводимой под руководством Президента Кыргызской Республики созидательной и конструктивной внешней политики. Казахстан последовательно поддерживал кандидатуру Кыргызстана и готов и впредь оказывать всестороннюю поддержку в выполнении этой ответственной миссии. Желаю Кыргызстану успешной и плодотворной работы в Совете Безопасности ООН», – отмечается в поздравлении, сообщила пресс-служба Президента.