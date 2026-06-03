Токаев направил телеграмму поздравления Жапарову

Президент

Подробнее об этом проинформировали в Акорде, сообщает Kazpravda.kz 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Кыргызской Республики.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Садыра Жапарова и братский народ Кыргызстана с избранием страны непостоян­ным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы.

«Это знаменательное событие, имеющее историческое значение как для Кыргызской Республики, так и для всей Центральной Азии, стало признанием высокого международного авторитета Кыргызстана, результатом проводимой под руководством Президента Кыргызской Республики созидательной и конструктивной внешней политики. Казахстан последовательно поддерживал кандидатуру Кыргызстана и готов и впредь оказывать всестороннюю поддержку в выполнении этой ответственной миссии. Желаю Кыргызстану успешной и плодотворной работы в Совете Безопаснос­ти ООН», – отмечается в поздравлении, сообщила пресс-служба Президента.

#Токаев #ООН #поздравление #телеграмма #Кыргызстан #Жапаров

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