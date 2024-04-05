Члены Национального Курултая работают в районах, где ждут большую воду

В Костанайской области член Национального Курултая Серик Бектурганов встретился с жителями района, расположенного рядом с разливающейся в эти дни рекой Тобол
Сегодня здесь работает более полусотни волонтеров. Откликнувшиеся на клич в соцсетях студенты-добровольцы уже второй день укрепляют фундаменты частных домов и основание ворот мешками с песком.
На месте предполагаемого прихода воды в режиме нон-стоп дежурят и работники акиматов, члены оперативного штаба. Приехавший на место Серик Бектурганов обсудил с ними механизмы противодействия паводку и оказания помощи пострадавшим. Добровольных помощников он поблагодарил за помощь, выразив признательность за их активную жизненную позицию.
«Специалисты-гидрологи, и старожилы говорят, что такого паводка не было очень давно. Но самое главное, что сейчас должно интересовать всех и каждого - это не почему паводок произошел, а что делать в этой конкретной ситуации, - сказал член Национального Курултая. - Хочу отметить, что и глава государства Касым-Жомарт Токаев, и глава правительства четко обозначили ориентиры помощи пострадавшим. Те, кто нуждаются в материальной помощи, ее, безусловно, получат незамедлительно. Мы, костанайцы, помним пожары в Аулиекольской области и мгновенную реакцию нашего президента. Он сразу же прилетел на место событий, успокоил население, помощь пострадавшим была оказана сразу же и в полном объеме. Все должны быть уверены, что и в этот раз будет абсолютно также - вся необходимая помощь по компенсации потерь, которые были, будет произведена».
Серик Бектурганов особо подчеркнул необходимость взаимопонимания, взаимопомощи и объединения усилий в любых сложных ситуациях:
«Различного рода катаклизмы, с которыми нам приходится сталкиваться, всякий раз доказывают сплоченность казахстанцев. Несмотря на то, что уже не первая волна несчастий происходит в нашей стране, каждый раз народ Казахстана готов оказать помощь пострадавшим. Работают волонтеры. Активно идет сбор продуктов питания, необходимых вещей для отправки пострадавшим. В беде люди не останутся!»
По словам Серика Бектурганова, мы все видим, что сегодня власти принимают беспрецедентные меры, чтобы минимизировать ущерб от паводков. Конечно, гарантировать 100-процентную защиту от природной стихии невозможно. Регион ждет большую воду. При этом в Костанайской области делается очень много - укрепляются дамбы, проводятся работы по отведению воды, помогают волонтеры и население.
«В целом обстановка в регионе - без паники, деловая и объективно стабильная, - заключил Бектурганов. - Разбор всех тех проблемных моментов, почему произошла такая ситуация в паводковый период - будет позже. Население должно знать, что дано поручение прокуратуре в том, чтобы разобраться в причинах паводков по некоторым регионам, там, где прорвало плотины, построенные в прошлом году или капитально отремонтированные недавно. Но сегодня нужно собраться с силами, сконцентрироваться и не допустить в дальнейшем такой большой воды, которая уже пришла и, к сожалению, еще придет».