Члены Национального Курултая работают в районах, где ждут большую воду

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Сегодня здесь работает более полусотни волонтеров. Откликнувшиеся на клич в соцсетях студенты-добровольцы уже второй день укрепляют фундаменты частных домов и основание ворот мешками с песком.



На месте предполагаемого прихода воды в режиме нон-стоп дежурят и работники акиматов, члены оперативного штаба. Приехавший на место Серик Бектурганов обсудил с ними механизмы противодействия паводку и оказания помощи пострадавшим. Добровольных помощников он поблагодарил за помощь, выразив признательность за их активную жизненную позицию.



«Специалисты-гидрологи, и старожилы говорят, что такого паводка не было очень давно. Но самое главное, что сейчас должно интересовать всех и каждого - это не почему паводок произошел, а что делать в этой конкретной ситуации, - сказал член Национального Курултая. - Хочу отметить, что и глава государства Касым-Жомарт Токаев, и глава правительства четко обозначили ориентиры помощи пострадавшим. Те, кто нуждаются в материальной помощи, ее, безусловно, получат незамедлительно. Мы, костанайцы, помним пожары в Аулиекольской области и мгновенную реакцию нашего президента. Он сразу же прилетел на место событий, успокоил население, помощь пострадавшим была оказана сразу же и в полном объеме. Все должны быть уверены, что и в этот раз будет абсолютно также - вся необходимая помощь по компенсации потерь, которые были, будет произведена».



Серик Бектурганов особо подчеркнул необходимость взаимопонимания, взаимопомощи и объединения усилий в любых сложных ситуациях:



«Различного рода катаклизмы, с которыми нам приходится сталкиваться, всякий раз доказывают сплоченность казахстанцев. Несмотря на то, что уже не первая волна несчастий происходит в нашей стране, каждый раз народ Казахстана готов оказать помощь пострадавшим. Работают волонтеры. Активно идет сбор продуктов питания, необходимых вещей для отправки пострадавшим. В беде люди не останутся!»





По словам Серика Бектурганова, мы все видим, что сегодня власти принимают беспрецедентные меры, чтобы минимизировать ущерб от паводков. Конечно, гарантировать 100-процентную защиту от природной стихии невозможно. Регион ждет большую воду. При этом в Костанайской области делается очень много - укрепляются дамбы, проводятся работы по отведению воды, помогают волонтеры и население.