Чтение, досуг, общение

В Алматы накануне Всемирного дня книги состоялось открытие новой библиотеки, созданной в рамках модернизации городской сети библиотек.

Библиотека расположилась в Алмалинском районе на первом этаже одного из жилых комплексов. Ее помещение поделено на несколько функциональных зон, в которые вошли молодежная (коворкинг), детская, презентационная зоны (конференц-зал) и непосредственно сама библиотека с читальным залом.

– В молодежной зоне будет вес­тись активная проектная работа школьников, студентов, учащихся колледжей. В детской зоне планируем проводить 10 бесплатных кружков – английский язык, рисование, актерское мастерство, ораторское искусство, шахматы, домбра, – рассказывает директор Централизованной библиотечной системы г. Алматы Рузанна Бектурсынова. – В стенах нашей новой библиотеки планируем организовать около ста различных мероприятий, охватить 10 тысяч читателей.

Общий книжный фонд составляет 3 тыс. единиц, в основном это художественная и детская литература, отраслевые издания, справочники. Планируется пополнение фонда до 15 тыс. единиц за счет бюджетных средств. Библиотека с радостью готова принять дары от издательств, книжных магазинов, а также самих горожан, любителей чтения, которые готовы поделиться книгами.

Нужно отметить, что библиотеки нового формата организуют с учетом их привлекательного расположения для детей и молодежи, в шаговой доступности от учебных заведений. Так, новую библиотеку города в Алмалинском районе окружают три детских сада, несколько школ и колледжей, два вуза.

По словам специалиста, количество модернизированных биб­лиотек с каждым годом увеличивается. На сегодня в городе из 26 библиотек Централизованной библиотечной системы 16 работают в новом формате. В 2017 году в новом формате начала работать Государственная юношеская биб­лиотека им. Жамбыла.

– Важно отметить, что если до модернизации библиотеки работали с 09.00 до 19.00 с выходным днем, то сейчас работают с 09.00 до 20.00 без выходных. Мы рады всем посетителям. Нашим читателям будут предоставлены комфортные условия для интеллектуального досуга и общения. Приходите! – заключила Рузанна Бектурсынова.