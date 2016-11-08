​Чтим Родину с достоинством сыновним

– Нурмухамбет Канапиевич, нынешний год – своего рода двойной рубеж, перед которым не только можно, но и нужно подвести промежуточные итоги.

– Для меня лично, как для каждого казахстанца, юбилей независимости – значимое событие. За четверть века, короткий по историческим меркам срок, страна смогла занять достойное место на мировой политической арене. Достижения Казахстана стали возможными благодаря правильной и четко выверенной политике, проводимой с первых дней независимости Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, который по праву считается основателем независимого государства. Мы с гордостью говорим о том, что регион, где начиналась трудовая и политическая карьера Лидера нации, внес свой вклад в развитие нашей страны.

Подтверждением тому служат реальные достижения Карагандинской области. К примеру, за 25 лет объем производимого валового регионального продукта увеличился в разы, достигнув в 2015 году отметки в 3,1 триллиона тенге. Мы наблюдаем серьезный рост объемов промышленного производства, что является следствием притока инвестиций в наш регион. С 1993 года общий объем инвестиций в основной капитал превысил 3,2 триллиона тенге.

Мы видим, как растет число предприятий малого и среднего бизнеса. Сегодня в этой сфере трудится каждый третий работающий житель области. Еще 20 лет назад трудно было представить, чтобы небольшие компании производили столько же продукции, сколько промышленные гиганты. А сегодня констатируем, что карагандинские предприниматели выпускают в год готовой продукции на 700 миллиардов тенге. И эти объемы сопоставимы с объемами крупнейших предприятий АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Корпорация «Казахмыс» вместе взятых.

Развитие промышленности невозможно представить без строительства инфраструктуры. За 25 лет грузооборот увеличился в 12 раз. Этому способствовало строительство новых автодорог и, безусловно, появление железнодорожной магистрали Жезказган – Бейнеу, благодаря которой наши предприятия получили возможность доставлять свою продукцию на внешние рынки.

Отмечу достижения и в социальной сфере. За годы независимости в области появилось 66 новых объектов образования, в том числе специализированные школы для одаренных детей и уникальный образовательный проект «Назарбаев Интеллектуальные школы». В здравоохранении мы построили 60 новых объектов, среди которых один из лучших в стране кардиохирургических центров, центр крови и нейроинсультные центры. Только в нынешнем году в регионе сданы 27 семейно-врачебных амбулаторий, где созданы условия для качественной и оперативной медицинской помощи сельчанам.

За 25 лет в области введено более 6 миллионов квадратных метров жилья, это позволило решить квартирный вопрос 61 тысячи семей. Темпы строительства растут с каждым годом. Для социально уязвимых слоев населения собственное жилье становится доступным через государственные программы. Две трети домов построены с привлечением именно этих финансовых инструментов.

В области появились грандиозные объекты культуры и спорта, которые стали центрами общественной жизни карагандинцев. Казахский драматический театр имени Сакена Сейфуллина, Центр бокса Серика Сапиева, теннис­ный центр, ледовый дворец, Дом дружбы… Этот перечень можно продолжить. Но я хотел бы заострить внимание на другом важном аспекте.

Более 100 национальностей населяют древнюю землю Сарыарки. Не важно, по каким историческим причинам они оказались здесь. Все они имеют свою культуру, развивают родные традиции, языки и ощущают себя исконными казахстанцами. И своей Родиной называют Казахстан. Из поколения в поколение они передают слова благодарности казахскому народу за прием и поддержку в те далекие непростые времена. И это не просто дружба. Мы стали одной семьей. На мой взгляд, это одно из главных достижений независимости.

– Исторически сложилось так, что Караганда считается шахтерской столицей страны. На заре независимости на шахтах в регионе работало больше 100 тысяч человек. Сегодня ситуация выглядит по-другому. На ваш взгляд, есть потенциал и перспективы развития Карагандинского угольного бассейна?

– Если судить о перспективах развития Карагандинского угольного бассейна, исходя из данных о разведанных запасах, скажу, что потенциал нашей угольной промышленности огромный. Мы имеем 10,9 миллиарда тонн общих балансовых запасов угля. Одной из основ экономики Карагандинской области является именно угольная промышленность. Мы добываем больше трети угля в республиканском объеме, и весь казахстанский уголь – коксующихся марок. В области действуют 11 шахт, 7 угольных разрезов, 4 малых угледобывающих предприятия.

Реализуется ряд проектов, направленных на развитие угледобычи. Получено право недропользования на резервное поле с прирезкой к шахте «Шахтинская» с запасами более 17 миллионов тонн. На Шубаркольском угольном месторождении в феврале введено в эксплуатацию новое предприятие ТОО «Шубарколь Премиум» по добыче высококачественного сортового угля проектной мощностью 7,5 миллиона тонн в год. В целом по области в текущем году ожидается добыча 33 миллионов тонн угля против прошлогодних 31,5 миллиона тонн.

Не может не радовать тот факт, что карагандинский уголь постепенно перестает быть просто сырьем. Все чаще реализуются проекты по переработке угля на основе новых передовых технологий. К примеру, освоено уникальное производство спецкокса на АО «Шубарколь Комир». Продукция этого предприятия востребована крупными казахстанскими металлургическими компаниями.

Там же разрабатывается технология производства новых видов продукции – активированных углей и гуминовых сорбентов, того, что у нас ранее не производилось. Кстати, технологии, применяемые при их производстве, будут отвечать принципам «зеленой» экономики.

Более того, учитывая качественные характеристики карагандинских углей, они рассматриваются и как ценное углехимическое сырье. Есть перспектива строительства завода по их переработке с получением различных типов жидкого топлива и других видов химической продукции. Потому-то есть все основания говорить, что Караганда была, есть и будет угольной столицей страны.

– 25 лет назад мы имели целые города, привязанные к большим заводам. Сегодня ситуация меняется, растет чис­ло небольших производств, особенно в обрабатывающей промышленности. Что нового стала производить Карагандинская область за эти годы?

– Начну с того, что по итогам девяти месяцев по темпам роста в промышленности область занимает первое место в стране. Рост составил 105,2% к показателю прошлого года. При этом доля обрабатывающей промышленности в общем объеме производства составляет 80% – также один из самых высоких показателей среди регионов страны. Если брать в республиканском объеме, то пятая часть всей обработанной продукции произведена в нашем регионе.

В рамках государственной программы индустриально-инновационного развития за годы независимости в регионе появился ряд новых производств. У нас богата на новые предприятия Карта индустриализации – реализованы 72 проекта. В нынешнем году по Карте индустриализации запускаем 10 новых производств. На них получат постоянную работу около тысячи жителей области.

Сегодня мы производим и экс­портируем промышленные товары, продукты питания, товары народного потребления. К примеру, у нас за годы независимости появилось уникальное производство кабельно-проводниковой продукции, включая оптоволокно – ТОО «Казцентр­электропровод». Вся продукция завода ТОО «Таукен Темир», производящего технический или, как его еще называют, металлургический кремний, отправляется на экс­порт. На территории специальной экономической зоны, где подведена вся необходимая инженерная инфраструктура и создан специальный льготный налоговый режим, разместились новые производства по выпуску запорной арматуры (шаровых кранов) ТОО «Бемер Арматура» и по производству предизолированных труб ТОО «Изоплюс». Оба завода построены при учас­тии германских инвесторов.

В области появились и совершенно новые для нас отрасли производства. Так, в регионе соз­дан фармацевтический кластер, который выпускает отечественные лекарственные препараты на основе оригинальных разработок. Возрождена карагандинская обувная фабрика, которая предлагает покупателям различные виды обуви.

Если говорить о пищевой промышленности, то эта отрасль производит товаров на сумму больше 90 миллиардов тенге в год. За четверть века в регионе созданы новые производства молока и молочных продуктов, мясных изделий, переработки зерна и многое другое.

– В текущем году мы все порадовались за аграриев области. Они преподнесли неплохой подарок к юбилею независимости республики. Показателен ли такой результат для сельского хозяйства региона?

– Думаю, да. В текущем году валовой сбор зерновых составил более миллиона тонн зерна – это рекордный урожай за все годы независимости. Хороший урожай позволит обеспечить наших крестьян семенами, погасить кредиты и выплатить зарплату работникам. Это и обновление машинно-тракторного парка, и качественные удобрения, и, возможно, расширение посевных площадей в следующем году. Во многом рекордный урожай стал возможным за счет внедрения передовых агротехнологий. Наши земледельцы применяют влагоресурсосберегающие технологии на 78% общей площади зерновых – это 580 тысяч гектаров.

На полях Карагандинской области работает современная высокопроизводительная сельскохозяйственная техника. Большая работа проводится по обеспечению качественными семенами, применению эффективных удоб­рений и гербицидов. Конечно, и благоприятные погодные условия сыграли в текущем году положительную роль.

В этом году крестьянские хозяйства собрали около 200 тысяч тонн картофеля и больше 30 тысяч тонн овощей. В регионе расширяются площади по выращиванию масличных культур.

Когда говорим о развитии аграрного сектора, не имеем права забывать о животноводстве. Наши фермеры смогли увеличить численность крупного рогатого скота почти до полумиллиона голов. Разумеется, этому способствовала мощная государственная поддержка через программы «Сыбаға» и другие. Сейчас закладываем базу в виде строительства откормочных площадок под будущий рост поголовья. Уже открыта одна – на три тысячи голов в Абайском районе. В ближайшее время войдет в эксплуатацию и другая площадка – в Бухаржырауском районе.

В нынешнем году наши животноводы впервые начали масштабную работу по экспорту мелкого рогатого скота. Уже отправлено в ОАЭ больше 2 тысяч голов овец. До конца года ТОО «Племзавод «Женис» планирует экспортировать более 5 тысяч баранов. Считаю, что в производстве продуктов питания наша страна и, в частности, Карагандинский регион имеет большие перспективы.

– Судя по темпам развития промышленности, работой карагандинцы обеспечены. А вот насколько комфортная среда создана для жителей региона в здравоохранении, образовании, социальных услугах?

– В свое время Караганда славилась на всю страну прекрасной высшей медицинской школой. На мой взгляд, здравоохранение региона и сегодня достойно высокой оценки. Совершенствованию этой сферы придается первостепенное значение на государственном уровне. В области, являющейся благодатной почвой для внедрения всего нового, позитивного, активно ведется модернизация системы здравоохранения.

Карагандинские специалисты одними из первых в республике начали выполнять сложные операции на сердце и сосудах, позвоночнике, головном и спинном мозге. Высокотехнологичная медицина становится доступной не только в областном центре, но и в других регионах. В Балхаше и Жезказгане освоены операции при сложных переломах трубчатых костей. В центральной больнице Жезказгана открыт инсульт­ный центр. Малоинвазивные хирургические операции делают в Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Бухаржырауском районе.

Мы активно используем механизм государственно-частного партнерства. С помощью частных партнеров открыты кабинеты компьютерной томо­графии и два диагностических офтальмологических центра, три кабинета УЗИ, оснащенных по последнему слову техники. В ближайшее время будет открыт центр гемодиализа в Шахтинске, кабинет компьютерной томографии в первой городской больнице Караганды.

Карагандинская область является единственной в стране, где производят закуп современного дорогостоящего медицинского оборудования по системе трехлетнего лизинга на сумму более 3 миллиардов тенге. Я тоже, как и все люди, иногда, бывает, болею и обращаюсь к нашим карагандинским врачам. Скажу прямо, у меня о наших специалистах очень хорошее мнение – они делают свое дело квалифицированно и с полной отдачей.

Думаю, многие наслышаны об успехах наших школьников. Выпускники демонстрируют высокий уровень знаний, результаты ЕНТ стабильно превышают среднереспубликанский показатель. Этим летом все газеты писали о карагандинке Дарье Андрейченко, выигравшей грант Билла Гейтса для обучения в одном из лучших университетов мира. Наши школьники обучаются в достойных условиях – за годы независимости в регионе построено 12 школ взамен аварийных.

В дошкольном образовании карагандинцы одними из первых в стране массово начали использовать механизм государственно-частного партнерства. С начала года в областном центре открыты три частных детсада, планируется еще восемь: в Каркаралинске, Темиртау и Караганде. Всего в нынешнем году появится порядка 2 тысяч новых дошкольных мест. И это, считаю, неплохой показатель.

– Караганда прославилась и как спортивный регион. Поскольку вы сами регулярно занимаетесь спортом, то можно сказать, что аким соответствует возглавляемой области. Как вы считаете, насколько значимы достижения в этой сфере?

– Действительно, я занимаюсь еже­дневно спортом, и в этом смысле меня можно назвать типичным карагандинцем. Статистика, к слову, это подтверждает. Сегодня регулярно спортом занимается 29% населения облас­ти. А это один из самых высоких показателей по стране.

Для того чтобы у наших граж­дан была возможность поддерживать себя в хорошей физичес­кой форме, проводится большая работа. За годы независимости появился 51 новый спортивный объект! Реализация программ «Дворовые клубы», «Мой двор» подарила городам и районам около 200 спортивных площадок с искусственным покрытием и примерно столько же хоккейных кортов. В области функционируют более 3 тысяч организаций спорта и коллективов физичес­кой культуры.

Если говорить о спорте высоких достижений, то наши спорт­смены прославляют страну на мировых спортивных аренах. В национальную сборную команду Республики Казахстан входят 1 168 карагандинских спортсменов. Этим летом нас порадовала спортсменка Эльмира Сыздыкова, завоевавшая олимпийскую медаль в женской борьбе в Рио-де-Жанейро. Думаю, для всех соотечественников Караганда прежде всего ассоциируется с боксом. У нас уже есть Центр бокса имени Серика Сапиева. Вскоре откроет двери новый спортивный комплекс, который мы планируем назвать в честь еще одного знаменитого боксера – Геннадия Головкина. Думаю, в этих стенах мы вырастим достойную смену нашим чемпионам.

– Спасибо, Нурмухамбет Канапиевич, за содержательный разговор. В эти дни, когда регион отмечает 80-летие и в канун 25-летия Независимости Республики Казахстан, что бы хотелось сказать или пожелать соотечественникам?

– Пожелать хочу здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. А сказать следующее. Любите нашу землю. Мы сильны, пока едины. И пусть в каждом доме царят мир, согласие и взаи­мопонимание!