Чтить Родину и закон

Он открылся в октябре этого года при поддержке Министерства внутренних дел. Наставниками выступили ветераны органов внутренних дел и действующие полицейские. Будущих стражей порядка воспитывают буквально со школьной скамьи. Пройдя серьезный отбор, школьники уже изучают основы правопорядка и принимают участие в обучающих увлекательных экскурсиях в отделы полиции.

По словам председателя Совета ветеранов департамента полиции области Улытау полковника милиции Аманбека Мухатаева, ДП проводит большую работу в деле воспитания молодежи – как полицейских-новобранцев, так и школьников. Проект «Жас сақшы» – это отличная возможность для подростков узнать как можно больше о профессии, о том, как уважать закон и помогать ближним.

– Желающих стать участниками этого школьного проекта было очень много, – отметил Аманбек Мухатаевич. – В итоге в седьмом классе обучаются 25 учеников. На встречах со школьниками нам, ветеранам МВД, пришлось ответить на множество вопросов, ведь работа полицейских известна большинству в основном по сериалам.

Как функционируют службы следствия и криминалистов, дорожных полицейских и патрульных, какая участь ждет разоблаченных преступников – это лишь малая часть интересов школьников. Аманбек Мухатаев уверен, что люди не рождаются преступниками или героями. Таковыми необязательно делают их школа или родители. Как правило, наш характер и увлечения формируются в зависимости от окружения. Сегодня это улица и Интернет. Поэтому в юные годы для подрастающего поколения очень важно, чтобы рядом были люди, которые могут послужить для них хорошим примером.

– Дети разных поколений отличаются друг от друга, – считает Аманбек Мухатаевич. – Но главное, все они хорошие и замечательные. И мы, наставники, обязаны не только передать им наш опыт, но и помочь обществу воспитать их патриотами, научить дисциплине и ответственности. Эти качества обязательно пригодятся им в будущем, вне зависимости от того, какую карьеру в итоге они выберут. Сейчас мы знакомим их с историей органов внутренних дел и личностями героев, которые служили в милиции и полиции в разное время.

Один из достойных примеров для подражания – капитан полиции Газиз Байтасов, погибший при исполнении служебных обязанностей в 2011 году. Газиз Абдибекович родился в Таразе, службу в органах внутренних дел начинал патрульным полицейским в Сатпаеве и Жезказгане. Это первый полицейский Казахстана, удостоенный звания «Халық Қаһарманы». К сожалению, высокой награды герой удостоен посмертно – в 2011 году он совершил подвиг, обезвредив опасного преступника.

– Тогда погибли семь человек, трое из них – полицейские, – рассказал Аманбек Мухатаевич. – Чтобы не допустить еще больше жертв, он закрыл телом преступника, который совершил самоподрыв с помощью ручной гранаты. Эта трагическая история произвела большое впечатление на ребят. А 24 октября 2024 года в Сатпаеве была установлена мемориальная доска в его честь. Уверен, будущие поколения не забудут его славного имени и подвига.

Стоит отметить, что еще в 2012 году по инициативе Аманбека Мухатаева при управлении полиции города Жезказгана был открыт небольшой музей имени генерал-майора милиции Мурата Курманова. Здесь хранятся документы, фотографии, ценные экспонаты. Есть в музее уголок, посвященный еще одной легендарной личности, награжденной орденом Красной Звезды, – Игену Молбасину. Он не раз принимал участие в задержании опасных преступников, был ранен, а сейчас находится на заслуженном отдыхе. Свои награды он получил не только за отличную службу, но и беззаветную преданность делу.

– История работы полиции, в том числе региональной, несомненно, впечатляет, – рассказал председатель Совета ветеранов. – Но и деятельность современной полиции интересует детей не меньше. Не так давно они побывали в отделе единой городской системы видеонаблюдения. Увидели, как в режиме реального времени камеры и полицейские отслеживают правонарушения, происходящие в городе. Им и окрестности родной школы показали!

Для учеников класса «Жас сақшы» была сшита специальная униформа. Приняв присягу, они пообещали добросовестно выполнять свои обязанности, хорошо учиться, помогать поддерживать порядок в школе и на улице. И свое слово они держат. Наставники в погонах продолжат обучать и направлять их в будущем.