Что делает Правительство для поддержания стабильных цен на социальный хлеб

Экономика
Жанат Тукпиев
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Какие меры принимают Министерство сельского хозяйства и акиматы для поддержания стабильных цен на социальный хлеб. Об этом рассказал вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов на пресс-конференции в Правительстве, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"В ассортименте выпускаемой продукции у хлебозаводов есть разные виды хлеба, в том числе социальный. В Продкорпорации есть запас зерна – это 350 тысяч тонн в наличии, 70 тысяч тонн законтрактовались с нового урожая. Кроме того, у акиматов есть стабилизационные фонды, куда можно закупать муку и поставлять затем на хлебозаводы для выпекания социального хлеба", – сказал Курманов.

По его словам, в данном вопросе акиматы двигаются в двух направлениях.

"Кто-то закупает муку и ее хранит, отпускает хлебозаводам, а кто-то наоборот предоставил хлебозаводам дешевое кредитование, чтобы они сами покупали муку и выпекали хлеб. То есть гарантированный объем хлеба покупают авансом, а затем по заявкам отпускают в те сети, которые являются социальными в регионе", – объяснил он.

Напомним, ранее первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров также заявил, что цены на социальный хлеб останутся на прежнем уровне.

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