Кабмин планомерно осуществляет загрузку отечественных предприятий

Правительство, Экономика
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Правительство контролирует вопрос развития промышленного производства, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Глава правительства Олжас Бектенов в цифровом офисе проверил динамику изменения показателей работы отечественных субъектов бизнеса.Рассмотрены данные предприятий, уже посещенных в рамках рабочих поездок в регионы. Изучены объемы производства, а также влияние принимаемых мер по дозагрузке предприятий через их стыковку с компаниями-покупателями.

Запущено SMS-оповещение компаний с перечнем отечественных производителей товаров и услуг, по которым на сегодня отмечается высокий уровень импорта. Первые сообщения уже получили 364 компании.

В целом цифровые работы нацелены на отслеживание в режиме реального времени статуса исполнения поручений с обеспечением роста промышленного производства.

Премьер-министр также ознакомился с целевыми индикаторами работы «Самрук-Казына» по увеличению доли казахстанского содержания и поручил повысить KPI для получения более качественных изменений.

Кроме того, был представлен пилотный проект цифровой инвестиционной платформы. Ее цель - упрощение реализации инвестпроектов и недопущение создания искусственных административных барьеров.

#Правительство #бизнес #Олжас Бектенов #отечественные производители

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