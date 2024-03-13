Что делать, если Вас затопил сосед

Фото: Акмолинский областной суд

На сайте Акмолинского областного суда приводится пример из судебной проактики. Мужчина, проживающий на 3 этаже многоквартирного дома, несколько раз заливал квартиру на втором этаже.

Его сосед три года ждал, когда он добровольно возместит ущерб. Однако тот не соглашался с оценкой ущерба – и тогда его сосед обратился в суд.

Судом установлено, что квартира дважды пострадала от потопа. В 2020 году это случилось из-за протекания раствора при проведении ремонта, а в 2021 году причиной залива был трубопровод. Эти факты были доказаны.

Эксперт произвел осмотр, стоимость восстановительного ремонта составила более 1 млн тенге.

Решением суда иск удовлетворен, взыскан материальный ущерб, причиненный заливом квартиры. Кроме того, суд взыскал с мужчины судебные издержки и представительские расходы, которых можно было избежать при мирном урегулировании конфликта.