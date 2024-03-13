Что делать, если Вас затопил сосед

Общество
39
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Судьи рекомендуют заключать мирное соглашение, рассматривая суд, как крайнюю меру воздействия, передает Kazpravda.kz 

Фото: Акмолинский областной суд

На сайте Акмолинского областного суда приводится пример из судебной проактики. Мужчина, проживающий на 3 этаже многоквартирного дома, несколько раз заливал квартиру на втором этаже.

Его сосед три года ждал, когда он добровольно возместит ущерб. Однако тот не соглашался с оценкой ущерба – и тогда его сосед обратился в суд.

Судом установлено, что квартира дважды пострадала от потопа. В 2020 году это случилось из-за протекания раствора при проведении ремонта, а в 2021 году причиной залива был трубопровод. Эти факты были доказаны.

Эксперт произвел осмотр, стоимость восстановительного ремонта составила более 1 млн тенге. 

Решением суда иск удовлетворен, взыскан материальный ущерб, причиненный заливом квартиры. Кроме того, суд взыскал с мужчины судебные издержки и представительские расходы, которых можно было избежать при мирном урегулировании конфликта.

#суд #квартира #потом

Популярное

Все
Самые активные, умелые и творческие невестки со всего региона боролись за звание «Жетісудың үздік келіні» и путевку в Турцию
Казахстанские боксеры имеют семь лицензий для участия в летних Олимпийских играх-2024, и пять из них они завоевали на турнире в Италии
Не хуже импорта, а еще – дешевле
Ваш размер
Снег убирать нужно вовремя!
Полная очистка невозможна?
Качество городских пассажирских перевозок уже несколько лет вызывает нарекания семейчан
Не «поите» автомойки питьевой водой!
Человек или его цифровое подобие?
В Караганде газифицирована всего треть домов из тех, к которым подведены сети
Кодекс преткновения
Лицензировать деятельность частных детективов вновь предлагают в Казахстане
В Астане к 90-летию летчика-космонавта Юрия Гагарина открылась выставка
Рупор для народа
Всегда был на стороне правды
Прогрессивные отношения
Олжас и его друзья
Первопроходец и наставник
Конец карьере
Новые краски в звучании рояля
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Идите в театр, и будет вам счастье
Ему ребята верят
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Имеет ли женщина право на оплачиваемый домашний труд, рассказала эксперт
Отстаивая «Национальный интерес»
Погоны красоты
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине

Читайте также

В Астане к 90-летию летчика-космонавта Юрия Гагарина открыл…
Лицензировать деятельность частных детективов вновь предлаг…
В Караганде газифицирована всего треть домов из тех, к кото…
Человек или его цифровое подобие?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]