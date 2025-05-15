Что надо знать о половых инфекциях и как избежать неприятных последствий

Здравоохранение
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Дана Аменова
корреспондент

По статистике в Казахстане ежегодно регистрируются тысячи случаев инфекции, передаваемых половым путем. Подробнее о деликатной общественной проблеме корреспонденту Kazpravda.kz рассказала заместитель директора Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Ботагоз Турдалиева.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По словам врача, наиболее уязвимой возрастной группой являются молодые люди репродуктивного возраста. В Казахстане значительная часть пациентов с половыми инфекциями – молодёжь и люди до 30 –35 лет. По официальным данным Минздрава, в последние годы наблюдается некоторое снижение заболеваемости сифилисом, гонококковой  и трихомонадной инфекциями, но ситуация по – прежнему остается актуальной. 

«В 2023 году из 3 862 новых случаев ВИЧ-инфекции 706 случаев пришлись на молодежь в возрасте от 15–29 лет. Заболеваемость ВИЧ инфекции находится в концентрированной фазе, и, в основном распространена среди ключевых групп населения, включая представителей сильного пола, практикующих секс с мужчинами, людей, употребляющих инъекционные наркотики. Для других заболеваний половой профиль отличается: женщины чаще выявляются с урогенитальным хламидиозом и трихомониазом, во многом благодаря обязательному скринингу в женских консультациях. А среди больных гонореей доля мужчин традиционно высока. Эти данные демонстрируют сохраняющуюся актуальность проблемы для общественного здравоохранения», – считает медик», – считает медик.

В тоже время, если раньше опасный диагноз подтверждался примерно в 70 случаях на 100 000 населения, то к 2023 году он снизился примерно до 45. Спад отчасти связан с ограничениями пандемии, затруднившими обращаемость, спустя некоторое время наблюдался некоторый рост выявляемости.

«Три года назад на женщин приходилось примерно 58% всех зарегистрированных случаев половых инфекций. В 2023 году показатель заболеваемости среди женщин также превышал показатель среди мужчин, что может объясняться более активным обследованием женщин, в том числе во время беременности. В то же время по отдельным нозологиям сохраняются отличия: например, заболеваемость сифилисом традиционно несколько выше среди мужчин. Они составили почти 53% от всех случаев сифилитической инфекции», – констатировала спикер.

Как известно, в каждом регионе и крупных городах функционируют кожно-венерологические диспансеры или центры дерматовенерологии, где ведут прием врачи-дерматовенерологи. Кроме того, пациенты могут обратиться в отделения дерматовенерологии многопрофильных больниц, а также в частные клиники, имеющие соответствующую лицензию.

В поликлиниках врачами общей практики также проводится забор анализов, профилактические осмотры, с последующим направлением к профильным специалистам. Лечение для пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, предоставляется бесплатно либо по полису ОСМС, либо за счет гарантированного объема бесплатной медпомощи.

Подходы к лечению регламентированы клиническими протоколами Министерства здравоохранения, которые разрабатываются на основе международных рекомендаций и обновляются по мере появления новых данных. Терапия носит этиотропный характер – направлена на уничтожение возбудителя инфекции. Как правило, основу лечения составляют антибактериальные препараты.

«В соответствии с клиническими протоколами назначаются препараты, например, антибиотики, активные против конкретного возбудителя. В некоторых случаях могут применяются комбинированные схемы, которые используются при смешанных инфекциях (например, одновременное лечение гонореи и хламидиоза). Важным является определение резистентности возбудителей к препаратам и, в случае неэффективности терапии, схема меняется согласно протоколу», – пояснила специалист.

После завершения курса лечения пациент находится под наблюдением дерматовенеролога определенный срок. Это необходимо для контроля излеченности и своевременного выявления рецидивов или повторного инфицирования.

Кроме того, важным является профилактика и лечение партнеров пациентов. Медицинские работники выявляют половых партнеров инфицированного пациента и приглашают их на обследование. Согласно действующим санитарно-эпидемиологическим правилам, половые партнеры больных сифилисом, гонореей, хламидиозом и трихомониазом подлежат профилактическому лечению или обследованию в зависимости от давности контакта. Так происходит разрыв цепи передачи инфекции.

«Пациентам настоятельно рекомендуют воздерживаться от незащищенных половых контактов до полного излечения и информировать своих партнеров.В качестве дополнительных мер нередко включаются консультации психолога или соцработника, особенно в случае ВИЧ. Пациентов обучают безопасному сексуальному поведению, пользованию презервативами, важности завершения курса лечения. При необходимости лечатся сопутствующие заболевания, в том числе гепатиты В и С, инфекции мочеполовой системы.», – резюмировала Ботагоз Турдалиева.

Собеседница подытожила тем, что данная медицинская система базируется на стандартизированных схемах, доступности помощи и конфиденциальности. Благодаря государственной поддержке, основные лекарственные препараты предоставляются бесплатно или по страховке, что позволяет большинству обратившихся пациентов получить своевременное лечение.

#медицина #профилактика #половые инфекции

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