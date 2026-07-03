Минздрав ужесточает требования к рекламе медицинских услуг

Здравоохранение

В рекламе станет обязательным указание лицензии, противопоказаний и предупреждений

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане совершенствуются правила рекламы медицинских услуг, передает Kazpravda.kz.

Согласно новым требованиям коммерческие публикации в социальных сетях и на онлайн-платформах должны быть обязательно обозначены как реклама. Это означает, что рекламодатель и блогер обязаны открыто указывать рекламный характер публикации.

Изменения разработаны в рамках реализации законов Республики Казахстан «О рекламе» и «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». Ожидается, что новые нормы позволят сократить количество скрытой рекламы в социальных сетях и сделать рынок медицинских услуг более открытым и прозрачным.

«В любой рекламе медицинских услуг независимо от способа и места ее распространения должна содержаться следующая обязательная информация: номер и дата государственной лицензии на осуществление рекламируемого вида медицинской деятельности; наименование государственного органа, выдавшего лицензию; информация о медицинских показаниях и противопоказаниях; предупреждение о том, что отдельные медицинские услуги оказываются только по назначению врача и после консультации профильного специалиста. Вся эта информация должна быть размещена таким образом, чтобы она была хорошо заметна и легко читалась», - сообщили в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве отметили, что новые требования позволят гражданам получать полную и достоверную информацию о медицинских услугах, а также помогут снизить риски, связанные с самолечением.

В соответствии с проектом приказа нарушение правил повлечет административную ответственность согласно статье 428 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

#здравоохранение #медицина #лекарство

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