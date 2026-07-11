В Алматы ранняя диагностика помогла выявить 215 случаев рака

С начала года обследования прошли более 237 тысяч жителей города

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С начала 2026 года в Алматы онкологические скрининги прошли 237 308 жителей. По итогам профилактических обследований выявлено 225 случаев злокачественных новообразований, из которых 215 диагностированы на ранней стадии, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в системе здравоохранения города, обследования проводятся в поликлиниках по месту прикрепления в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), в том числе для незастрахованных граждан.

Результаты скринингов подтверждают эффективность ранней диагностики, которая позволяет своевременно начать лечение и значительно повысить шансы пациентов на выздоровление.

С начала года специализированную помощь в Алматинском онкологическом центре получили более 14 тысяч пациентов. За этот период специалисты выполнили свыше 1 100 операций, более половины из которых проведены с применением малоинвазивных технологий.

Химиотерапевтическое лечение получили более 12,5 тысячи пациентов, еще около 500 человек прошли курс лучевой терапии.

«Чем раньше выявлено заболевание, тем выше шансы на успешное лечение. Поэтому важно регулярно проходить бесплатные скрининги. При подозрении на онкологическое заболевание пациент проходит обследование по принципу «зелёного коридора». В Казахстане весь объем специализированной онкологической помощи: от диагностики до лечения предоставляется бесплатно в рамках ГОБМП», – отметила заместитель директора Алматинского онкологического центра Жанна Кужаева.

Врачи напоминают, что регулярное прохождение профилактических обследований остается одним из наиболее эффективных способов раннего выявления онкологических заболеваний, когда лечение дает наилучшие результаты.