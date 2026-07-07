Более 6 тысяч детей получили помощь в новом травмпункте Астаны

Дана Аменова
специальный корреспондент

В структуре обращений преобладают ушибы и растяжения

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Детский травматологический пункт Национального координационного центра экстренной медицины в Астане, открытый 16 февраля 2026 года, за первые месяцы работы оказал медицинскую помощь 6 740 маленьким пациентам с травмами, переломами, вывихами и другими повреждениями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Создание специализированного детского травматологического пункта позволило повысить доступность экстренной травматологической помощи детям по Астане.

Из общего числа обратившихся 4 042 пациента (59,9%) составили мальчики, 2 698 (40,1%) – девочки.
Анализ обращаемости показывает, что наиболее частой причиной детского травматизма остаются уличные травмы, на долю которых приходится 45,2% всех случаев.

На втором месте – бытовые травмы (29,2%), далее следуют спортивные травмы (11,8%), травмы, полученные в школах и дошкольных организациях (10,5%), заболевания костно-мышечной системы (2,4%), дорожно-транспортные происшествия (0,7%).

В структуре обращений преобладают ушибы и растяжения, которые составили 52,8% всех случаев. Переломы различной локализации зарегистрированы у 29,6% пациентов, вывихи – у 10,7%.

В Минздраве напоминают родителям о необходимости соблюдения мер профилактики детского травматизма, особенно в период летних каникул. Большинство травм можно предотвратить благодаря вниманию взрослых, использованию защитной экипировки во время занятий спортом, соблюдению правил дорожного движения и созданию безопасной среды для игр и отдыха детей.

#дети #медицина #Минздрав #травмпункт

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