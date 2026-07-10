Медпункт рядом с домом

Отныне местным жителям (в ауле проживают свыше 4 тыс. человек) нет нужды ездить на лечение в райцентр – поселок Узынагаш, находящийся на расстоянии 85 км. Врачи и медсестры будут на месте проводить профилактические осмотры, вакцинацию, оказывать экстренную и первичную помощь, наблюдать за здоровьем молодых мам и их детей, а также вести диспансерный учет пациентов с хроническими заболеваниями.

С открытием медпункта односельчан поздравил местный фермер Темирлан Шайнусипов. Это именно его стараниями процветает Актерек: меценат построил в родном селе свыше сотни домов многодетным и малообеспеченным семьям, а также детский сад, тренажерный зал, футбольную площадку. Темирлану Шайнусипову удалось не только обновить машинно-тракторный парк и производственную базу, но и убедить молодых аулчан остаться работать в Актереке.

Как отметили на церемонии представители местных властей и общественности, здоровье граждан – главная ценность государства. Ввод в эксплуатацию медучреждения позволит улучшить качество жизни сельчан. Важно, чтобы жители сельской глубинки имели возможность получать квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом. Это одно из приоритетных направлений государственной политики.

По данным областного управления здравоохранения, за последние два года в регионе распахнули двери 38 медучреждений, в том числе врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты. На их строительство потрачено свыше 8,2 млрд тенге. Проведен также капитальный ремонт ряда районных больниц, поликлиник и родильных домов.