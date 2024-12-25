Что нам стоит парк застроить?
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Шымкент стремительно превращается в город из стекла и бетона – островков зелени в нем становится все меньше. Вот и на днях, пересекая Центральный парк, увидела там тяжелую землеройную технику, метров двести развороченного газона, через который тянули коммуникации до непонятно откуда появившегося павильона. А ведь еще несколько лет назад местной властью было предпринято немало усилий для того, чтобы расчистить это популярное место отдыха горожан от всевозможных торговых будочек, киосков и павильонов…