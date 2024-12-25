Что нам стоит парк застроить?

Закон и Порядок
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Шымкент стремительно превращается в город из стекла и бетона – островков зелени в нем становится все меньше. Вот и на днях, пересекая Центральный парк, увидела там тяжелую землеройную технику, метров двести развороченного газона, через который тянули коммуникации до непонятно откуда появившегося павильо­на. А ведь еще несколько лет назад местной властью было предпринято немало усилий для того, чтобы расчистить это популярное место отдыха горожан от всевозможных торговых будочек, киосков и павильонов…

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Через стеклянные окна-вит­рины рассмотрела процесс укладки кафеля на полу. Кто, что и зачем строит, выяснить на месте не удалось: обязательного в таких случаях пас­порта объекта не нашла, и это уже само по себе наталкивает на мысль, что втихаря осуществляется очередной самострой.

Парк передан на баланс управления развития комфорт­ной городской среды, пояснили в ДУЗР – департаменте по управлению земельными ресурсами, добавив, что это еще не дает права на строительство. Даже если речь идет о легкой конструкции. Нужно, чтобы этот застраиваемый участок сперва выделили на земельной комиссии. Только потом аким города может вынести решение о предоставлении земли, на которую также обязательно получение госакта и разработка проектной документации.

Так по закону. А что на самом деле? Специалист Шымкентского управления развития комфортной городской среды Ауесбек Азбердинулы знает о стройке. По его словам, так управление откликнулось на просьбу любителей шахмат, желающих играть в них в комфортных условиях в холодное время года. Вот и пришлось перелопатить газон, чтобы подвести инженерные сети. Но по весне, мол, спонсоры обязательно все восстановят.

Собеседник уверял, что все разрешительные документы получены, и даже обещал их показать. Через час, как только вернется в офис. Но ни через час, ни через день увидеть бумаги не удалось…

Здесь впору ловить себя на ощущении дежа вю. Летом прошлого года в этом же парке на месте, где росли кусты сортовой сирени и молодые березки, точно так же развернули строительство очередного павильона, не заморачиваясь юридическим оформлением. При этом руководитель управления развития комфортной городской среды тогда упирал на то, что, мол, раз «бетонных работ нет, значит, никакие разрешения не нужны».

Тогда же, помнится, необходимость того самого арт-пространства, ради которого пожертвовали зелеными насаждениями, тоже объяснили просьбой художников, желаю­щих экспонировать здесь свои живописные работы. Вот только оно так и осталось невос­требованным… Так, может, ни к чему новый павильон городить? Не лучше ли под запросы шахматистов транс­формировать уже готовый?

Примечательно, что кром­сают Центральный парк на фоне усилий, предпринимае­мых акимом Шымкента по возврату парков, скверов и зеленых зон в пользование горожан. И порой складывается впечатление, что правая рука не ведает, что творит левая...

На днях стало известно, что городская власть через суд потребовала, чтобы собственник снес за свой счет клуб бокса в парке имени Абая, выкупленный в начале 1990-х на аукционе. 44 года спус­тя власть посчитала советскую еще постройку образца 1980 года самовольной… Несмотря на все правоустанавливающие документы, включая и решения от 1980 года.

Как соотносится затея с павильоном для шахматистов в Центральном парке при уже имеющемся пустом павильоне для художников и требованием снести клуб бокса в парке Абая, непосвященному понять трудно.

Остается лишь гадать: сносят, чтобы на этом месте высадить деревья или просто поменять собственника лакомого участка?

#Шымкент #парк #снос #павильон #застройка #насаждения

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