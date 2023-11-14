Что они там курят? Общество 14 ноября 2023 г. 2:15 157 Асель Шаяхмет Медики настаивают на полном запрете употребления и распространения вейпов и других бездымных продуктов. Но все ли с этим согласны? коллаж Павла Цедилина На одном из обсуждений по этой проблеме прозвучало предложение о необходимости привлечения к административной и даже уголовной ответственности продавцов электронных сигарет. Это было отражено и в соответствующем законопроекте. В частности, речь шла о введении статьи в УК РК, санкция которой предусматривала штраф до 3 тыс. МРП (10 млн 300 тыс. тенге) или ограничение свободы на срок до трех лет за ввоз, изготовление, покупку, продажу, перевозку вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них. Однако общественный фонд «Стратегия» предлагает взглянуть на проблему с другой стороны – глазами самих пользователей электронных сигарет. Для этого фонд провел социологическое исследование в 17 областных центрах и трех городах республиканского значения. Итак, что ответили респонденты. Начнем с того, что половина участников соцопроса в Казахстане отметила... повышение самооценки при переходе на бездымные продукты. По словам автора исследования, координатора проектов ОФ «Стратегия» Азата Мухамедиева, больше 78% опрошенных отмечают исчезновение неприятного и едкого табачного запаха от одежды и в помещениях при отказе от обычных сигарет. Также участники опроса указывают на одобрение со стороны окружающих. Вместе с тем 65% респондентов считают, что подход к регулированию табачной⁄никотиновой продукции устарел и сводится в основном к запретам. 64% опрошенных разделяют мнение о том, что все виды табачной и никотиновой продукции регулируются одинаково, независимо от того, какая из них менее или более вредная, и что такой подход не достигает главной цели – сокращения потребления табака в целом. При этом две трети участников исследования считают, что меры государственного регулирования табачных изделий в нашей стране не мотивируют курильщиков бросить вредную привычку или хотя бы перейти на менее вредные никотиновые продукты. И как обратный эффект потребителей табака и никотина становится больше, и многие курильщики вновь возвращаются к обычным сигаретам. Но объективности ради стоит отметить, что курение в целом есть и остается одной из самых распространенных и вредных для человеческого здоровья привычек, под каким бы «соусом» это ни преподносили. Ведь, как отмечает доктор медицинских наук, заведующая кафедрой семейной медицины № 2 НАО «Медицинский университет Астана», главный внештатный пульмонолог МЗ РК Наталья Латыпова, вокруг нас и без того провокаций более чем достаточно в виде тех же вирусов, климата и экологии, поэтому дыхание нужно беречь, а не испытывать постоянно на прочность. – Резервы бронхолегочной системы не бесконечны, и нам есть для чего их беречь, – говорит Наталья Александровна. – У каждого человека свой резерв, который зависит и от генетики в том числе. Иногда достаточно и нескольких «сеансов» курения для глубокого поражения легких, но чаще нужен стаж воздействия. И возможно, кому-то повезет больше – и он убьет свои легкие через 10–20–30 лет. Совершенно точно одно: каждый курильщик, неважно, сигарет или вейпов, когда-то это ощутит. На вопрос, что вреднее: вейпы или обычные сигареты, как склонны считать представители общественного фонда «Стратегия», доктор медицинских наук Наталья Латыпова уверена, что принципиальной разницы нет. – Я как пульмонолог не вижу большой разницы, – продолжает беседу заведующая кафедрой семейной медицины. – И табакокурение, и вейпинг оказывают провокационное воздействие на бронхи, являющееся неестественным и вредоносным в любом случае. В результате страдает бронхиальный эпителий, который сопротивляется и подключает механизмы защиты, а хозяину при этом кажется, что все в порядке. Но это миф! Разница лишь в способе введения вещества в бронхиальное дерево: то есть при курении обычных сигарет это вдыхание дыма, образованного горением табака, а при употреблении вейпов происходит вдыхание пара путем нагревания жидкости. Однако в обоих случаях имеют место высокие температуры и различные химические составы. Между тем, говоря об эффективности принимаемых государством мер регулирования рынка, респонденты проведенного исследования указали, что ожидают от законодателя введения сертификации как на электронные сигареты, так и на другие бездымные устройства. Кроме того, как потребители данной продукции они хотели бы видеть четкое и понятное предупреждение на упаковках бездымных продуктов о том, что данный товар содержит меньше вредных химических веществ в сравнении с сигаретным дымом, но при этом он тоже содержит никотин и вызывает привыкание. Также все опрошенные указали, что хотели бы введения запрета на продажу таких товаров посредством онлайн для потребителей младше 21 года. Ведь на сегодня во всех действующих магазинах продажа вейпов наряду с сигаретами запрещена, а вот в многочисленных интернет-магазинах бездымная продукция реализуется свободно. Руководитель общественного фонда «Стратегия» Гульмира Илеуова в свою очередь считает, что следует исходить из того, что достигнуто в рамках прежней стратегии борьбы против курения. – Наш общественный фонд еще 10 лет назад проводил исследование среди курильщиков, – рассказывает Гульмира Илеуова. – Мы тогда выясняли фактическую долю курильщиков среди взрослого населения. Она была на уровне 30%. В этот раз было зафиксировано ровно столько же – 30% взрослых жителей Казахстана курят. Возникает резонный вопрос: анализирует ли государство данные прошлых лет? Почему разработчики регуляторных мер не задаются вопросом: в чем причина неработающих стратегий? То есть как выяснили исследователи, весь комплекс мер, которые государство в настоящее время использует в сфере борьбы с табакокурением, не приводит к тем результатам, о которых заявляют их инициаторы. – Большинство курильщиков, перешедших на альтернативные бездымные продукты, не верит в эффективность принимаемых мер по борьбе с курением. Именно об этом – об отношении к регуляторным мерам государства в сфере снижения зависимости от табака – и было наше исследование, – подытожила Гульмира Илеуова. #здравоохранение #медицина #вейпы #курение #стратегия