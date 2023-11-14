Что они там курят?

На одном из обсуждений по этой проблеме прозвучало предложение о необходимости привлечения к административной и даже уголовной ответственности продавцов электронных сигарет. Это было отражено и в соответствующем законопроекте. В частности, речь шла о введении статьи в УК РК, санкция которой предусматривала штраф до 3 тыс. МРП (10 млн 300 тыс. тенге) или ограничение свободы на срок до трех лет за ввоз, изготовление, покупку, продажу, перевозку вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них.

Однако общественный фонд «Стратегия» предлагает взглянуть на проблему с другой стороны – глазами самих пользователей электронных сигарет. Для этого фонд провел социологическое исследование в 17 областных центрах и трех городах республиканского значения.

Итак, что ответили респонденты. Начнем с того, что половина участников соцопроса в Казахстане отметила... повышение самооценки при переходе на бездымные продукты.

По словам автора исследования, координатора проектов ОФ «Стратегия» Азата Мухамедиева, больше 78% опрошенных отмечают исчезновение неприятного и едкого табачного запаха от одежды и в помещениях при отказе от обычных сигарет. Также участники опроса указывают на одобрение со стороны окружающих.

Вместе с тем 65% респондентов считают, что подход к регулированию табачной⁄никотиновой продукции устарел и сводится в основном к запретам. 64% опрошенных разделяют мнение о том, что все виды табачной и никотиновой продукции регулируются одинаково, независимо от того, какая из них менее или более вредная, и что такой подход не достигает главной цели – сокращения потребления табака в целом.

При этом две трети участников исследования считают, что меры государственного регулирования табачных изделий в нашей стране не мотивируют курильщиков бросить вредную привычку или хотя бы перейти на менее вредные никотиновые продукты. И как обратный эффект потребителей табака и никотина становится больше, и многие курильщики вновь возвращаются к обычным сигаретам.

Но объективности ради стоит отметить, что курение в целом есть и остается одной из самых распространенных и вредных для человеческого здоровья привычек, под каким бы «соусом» это ни преподносили. Ведь, как отмечает доктор медицинских наук, заведующая кафедрой семейной медицины № 2 НАО «Медицинский университет Астана», главный внештатный пульмонолог МЗ РК Наталья Латыпова, вокруг нас и без того провокаций более чем достаточно в виде тех же вирусов, климата и экологии, поэтому дыхание нужно беречь, а не испытывать постоянно на прочность.

– Резервы бронхолегочной системы не бесконечны, и нам есть для чего их беречь, – говорит Наталья Александровна. – У каждого человека свой резерв, который зависит и от генетики в том числе. Иногда достаточно и нескольких «сеансов» курения для глубокого поражения легких, но чаще нужен стаж воздействия. И возможно, кому-то повезет больше – и он убьет свои легкие через 10–20–30 лет. Совершенно точно одно: каждый курильщик, неважно, сигарет или вейпов, когда-то это ощутит.

На вопрос, что вреднее: вейпы или обычные сигареты, как склонны считать представители общественного фонда «Стратегия», доктор медицинских наук Наталья Латыпова уверена, что принципиальной разницы нет.

– Я как пульмонолог не вижу большой разницы, – продолжает беседу заведующая кафедрой семейной медицины. – И табакокурение, и вейпинг оказывают провокационное воздействие на бронхи, являющееся неестественным и вредоносным в любом случае. В результате страдает бронхиальный эпителий, который сопротивляется и подключает механизмы защиты, а хозяину при этом кажется, что все в порядке. Но это миф! Разница лишь в способе введения вещества в бронхиальное дерево: то есть при курении обыч­ных сигарет это вдыхание дыма, образованного горением табака, а при употреблении вейпов происходит вдыхание пара путем нагревания жидкости. Однако в обоих случаях имеют место высокие температуры и различные химические составы.

Между тем, говоря об эффективности принимаемых государством мер регулирования рынка, респонденты проведенного исследования указали, что ожидают от законодателя введения сертификации как на электронные сигареты, так и на другие бездымные устройства. Кроме того, как потребители данной продукции они хотели бы видеть четкое и понятное предупреждение на упаковках бездымных продуктов о том, что данный товар содержит меньше вредных химических веществ в сравнении с сигаретным дымом, но при этом он тоже содержит никотин и вызывает привыкание.

Также все опрошенные указали, что хотели бы введения запрета на продажу таких товаров посредством онлайн для потребителей младше 21 года. Ведь на сегодня во всех действую­щих магазинах продажа вейпов наряду с сигаретами запрещена, а вот в многочисленных интернет-магазинах бездымная продукция реализуется свободно.

Руководитель общественного фонда «Стратегия» Гульмира Илеуова в свою очередь считает, что следует исходить из того, что достигнуто в рамках прежней стратегии борьбы против курения.

– Наш общественный фонд еще 10 лет назад проводил исследование среди курильщиков, – рассказывает Гульмира Илеуова. – Мы тогда выясняли фактическую долю курильщиков среди взрослого населения. Она была на уровне 30%. В этот раз было зафиксировано ровно столько же – 30% взрослых жителей Казахстана курят. Возникает резонный вопрос: анализирует ли государство данные прошлых лет? Почему разработчики регуляторных мер не задаются вопросом: в чем причина неработающих стратегий?

То есть как выяснили исследователи, весь комплекс мер, которые государство в настоящее время использует в сфере борьбы с табакокурением, не приводит к тем результатам, о которых заявляют их инициаторы.

– Большинство курильщиков, перешедших на альтернативные бездымные продукты, не верит в эффективность принимаемых мер по борьбе с курением. Именно об этом – об отношении к регуляторным мерам государства в сфере снижения зависимости от табака – и было наше исследование, – подытожила Гульмира Илеуова.