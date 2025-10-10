В Сенате разгорелась дискуссия между председателем палаты Мауленом Ашимбаевым и вице-министром труда Аскарбеком Ертаевым. Поводом стала ратификация конвенции Международной организации труда (МОТ) об установлении минимальной заработной платы. Главный вопрос, который поставил спикер Сената: если после ратификации не планируется менять методику расчета минимальной заработной платы (МЗП), зачем тогда нужна сама конвенция?

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Дискуссия состоялась в ходе обсуж­дения Конвенции об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран (Конвенция 131). Документ обязывает каждого члена МОТ ввести систему установления МЗП, включающую в себя всю группу наемных работников, условия труда которых могут быть применены к такой системе.

Задачей закона является закреп­ление на международном уровне подходов Казахстана к определению минимальной заработной платы и укрепление правовой базы социального диалога, особенно в час­ти участия сторон в установлении минимальной заработной платы. Обсуждая конвенцию, сенаторы поинтересовались: потребуется ли менять законодательство и методику расчета МЗП после ратификации?

Аскарбек Ертаев ответил, что этого не потребуется, мол, в 2023 году внесены поправки в статьи 15 и 104 Трудового кодекса, закрепившие полномочия Правительства по методологии расчета МЗП, а в 2024 году утвердили сам порядок.

– Поэтому сегодня никаких изменений в законодательство это не потребует. Конвенция прописывает, что МЗП применяется ко всем категориям работников, а также должна пересматриваться в соответствии с экономикой, – отметил вице-министр.

Маулен Ашимбаев в свою очередь подчерк­нул, что конвенция делает акцент не только на макроэкономические показатели, но и на потребности работников.

– В конвенции речь идет о том, что при определении минимальной заработной платы нужно учитывать не только производительность труда и медианную зарплату, но и потребности работников, уровень жизни, минимальные стандарты. Конвенция переносит акцент с макроэкономики на потребности человека. В вашей методике акцент сделан на медианной зарплате и производительности, с поправочными коэффициентами. И если изменения вы не собираетесь вносить, зачем мы ее ратифицируем? – спросил председатель Сената.

В ответ Аскарбек Ертаев сообщил, что методика, утвержденная в 2024 году, будет совершенствоваться, и оптимистично заявил, что день, когда ее приведут в полное соответствие с конвенцией, обязательно наступит.

– Мы учитывали потребности человека косвенно, через поправочные коэффициенты: инфляцию, стоимость жизни, продуктовую корзину. В дальнейшем методика будет дорабатываться. Мы приведем ее в полное соответствие с конвенцией, – сказал он.

Однако спикер Сената остался при своем мнении и отметил, что работа по методике должна учитывать стандарты жизни и реальные потребности работников.

Согласно повестке, депутаты также рассмотрели и одобрили Закон

«О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством Государства Катар о регулировании трудоустройства работников из Республики Казахстан в Государстве Катар». В результате принятия закона, как отметил Маулен Ашимбаев, будет обеспечена правовая и социальная защита граждан Казахстана, выезжающих на работу в Государст­во Катар.

– Рассмотренное соглашение предус­матривает формирование правовой основы для трудоустройства граждан Казахстана в Катаре. С этой целью всесторонне регулируются отношения, возникающие между сторонами. В частности, за счет приглашающей стороны будут возмещены дорожные и жилищные расходы казахстанцев, работающих в Катаре. На работодателя также возлагается обязанность по обеспечению отпуском и медицинскими услугами. В целом надеемся, что закон внесет важный вклад в обеспечение защиты прав наших граждан, работающих в Катаре, – подчеркнул председатель палаты.