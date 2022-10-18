Что такое Улытау?

72-летний путешественник Сарсенбай Котырашов, известный как Улытаумен, вернулся домой. Позади – восемь тысяч километров пути, 17 областей Казахстана.

Благодаря нашему земляку Улытау получил широкую известность. Как выяснилось, до этого путешествия о сакральном месте в Центральном Казахстане знали немногие.

Казахстан посмотреть и о родном крае рассказать – такова была основная цель Сарсенбая Оспановича. Как патриот своей земли аксакал решил рассказать жителям Казахстана о священной земле Улытау, общепризнанной колыбели нации. Это край, известный не только своей первобытной красотой, историческими памятниками, но и сохранившимися с древних времен традициями. Кузнец по профессии, реставратор памятников, Сарсенбай Котырашов давно хотел познакомиться с мастерами, хранителями древних ремесел, посмотреть, как живут люди в разных уголках нашей страны, ну и, конечно же, пригласить всех на фестиваль «Ұлытау қымызы».

В Улытау каждый год проводится праздник весенних обрядов коневодов. В 2018 году он стал достоянием человечест­ва и был внесен в Репрезентативный список ЮНЕСКО. А такие этнофестивали, как «Көмайса», «Терисакканская весна» и «Ұлытау қымызы», стали популярными не только среди жителей региона, но и гостей из-за рубежа.

На вопрос, много ли казахстанцев, с которыми он встречался в пути, знали об Улытау, Сарсенбай Оспанович ответил, что не больше 15%.

– Когда говорил, что я из Улытау, люди удивлялись, спрашивали: откуда появился Улытау? Жанаарку знают, Каркаралы знают, а про Улытау молчат, – рассказал он, отметив, что Улытау известен в основном паломникам, людям, знающим и почитающим святыни, которыми богата эта земля.

Аксакал вышел из родного поселка 31 марта и за полгода обошел всю нашу страну. Путешествие завершилось раньше намеченного срока – в Жезказган он должен был вернуться 29 октября. Сарсенбай Оспанович уверен, что успех и силы ему придавали добрые пожелания казахстанцев, которых он встречал на своем пути.

– После моего путешествия ожидаю много гостей в Улытау, – поделился впечатлениями аксакал. – Не сосчитать, сколько человек захотели увидеть наш край своими глазами, обещали приехать. Я встретил столько замечательных людей! Благодаря их поддержке и вере в Аллаха я шел быстрее, ускорял темп и досрочно окончил свое путешествие.

Казахстан – не только большая страна, которая занимает девятое место в мире по площади, она также невероятно красива. Каждый ее регион не похож на другие, славен своими незабываемыми ландшафтами, природой. Сарсенбай Оспанович признался, что самое большое впечатление произвел на него Северный Казахстан.

– Такой лес! У нас же – степь, которая красива по-своему, особенно весной. Улытау – оазис посреди степи, здесь растут березы, но столько деревьев у нас нет, и удивлению моему не было предела, – с воодушевлением говорит он.

С нетерпением ждали возвращения Сарсенбая Котырашова и его земляки. Чествовали путешественника в выставочном зале Жезказганского историко-археологического музея, куда пришло много людей. Всем хотелось выразить аксакалу свое восхищение!

Есть и другая приятная новость: вернувшись, Сарсенбай Оспанович отметил новоселье. От имени руководства группы компаний «Казахмыс» генеральный директор ТОО «Казахмыс Смэлтинг» Нурахмет Нуриев в торжественной обстановке вручил ему ключи от двухкомнатной квартиры в Жезказгане. Этот подарок – знак уважения, награда за большой вклад в популяризацию региона.