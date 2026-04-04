Новое меню с бешбармаком ввели в столичных школах

Ученикам будут подавать казахское национальное блюдо один раз в неделю

Фото: Наталья Денисова

В государственных общеобразовательных организациях города Астаны с 1 апреля обновилось школьное меню. Эта инициатива стала важным шагом, направленным на укрепление здоровья школьников и формирование культуры правильного питания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Внедрение нового меню стало возможным благодаря вступлению в силу нового стандарта школьного питания, разработанного совместно Минпросвещения и Минздрава. Данный стандарт был подготовлен с учетом возрастных особенностей, физиологических потребностей детей и современных требований нутрициологии.

Также в разработке участвовали эксперты Казахской академии питания, которые внесли научно обоснованные рекомендации.
Главная особенность обновленного меню — его сбалансированность и повышение полезности состава. В рационе увеличена доля мяса, рыбы, птицы, молочных продуктов, а также свежих овощей и фруктов. Это позволит обеспечить детский организм необходимыми белками, витаминами и микроэлементами.

В то же время из меню исключили продукты, которые могут нанести вред здоровью.

В частности, больше не будут предлагаться блюда с высоким содержанием соли, сахара и насыщенных жиров, колбасные изделия, фастфуд (пицца, хот-доги), соки с добавленным сахаром, спреды и продукты с консервантами.

Новое меню включает горячие блюда из мяса, рыбы или птицы. Также предусмотрено широкое использование цельнозерновых культур, овощей, фруктов и молочной продукции.

Кроме того, в школах Астаны реализуется инициатива по внедрению национального компонента в школьное питание. Все это осуществляется в рамках проекта «Национальная школьная столовая» и позволяет знакомить учеников с традиционной кухней. Так, один раз в неделю школьникам будут подавать казахское национальное блюдо — бешбармак.

Контроль за соблюдением обновленного меню ведется на нескольких уровнях. Эта задача возложена на администрации школ и координируется Управлением образования города Астаны.

Кроме того, мониторинг проводят бракеражные комиссии, в состав которых входят представители родительской общественности.

В целом, обновление школьного меню — одна из важных реформ в системе образования. Она считается системной мерой, направленной на улучшение здоровья учащихся, формирование привычек правильного питания и повышение качества образовательной среды в школах.

