По словам заместителя Премьер-министра-министра культуры и информации, вопрос жилья – один из самых чувствительных для молодых семей и специалистов

На своей странице в Facebook Аида Балаева разъяснила, что упразднение программы арендного жилья не означает прекращение поддержки молодежи, сообщает Kazpravda.kz

Глава ведомства напомнила, что программа действовала в Астане, Алматы и Шымкенте. Её цель была конкретной: на определённый срок дать молодым специалистам доступное жильё, чтобы за это время укрепиться в профессии и накопить средства на первоначальный взнос для покупки собственного жилья. Ежемесячная арендная плата была вполне подъемной и составляла от 5 000 до 15 000 тенге.

За время реализации данная мера поддержки охватила более 10 тысяч молодых казахстанцев. Условия программы изначально закреплялись договором.

В разные периоды параметры уточнялись, в том числе, менялся срок предоставления жилья, договоры заключались на 5 лет, в 2023 году срок предоставления был сокращён до трех лет. При этом принцип оставался неизменным: жильё предоставлялось в аренду без права выкупа.

«Мы понимаем, что у отдельных участников возникло желание сохранить квартиры за собой. Но государственные решения должны опираться на закон и равные правила для всех: если в договоре и правилах не предусмотрен выкуп, то изменить это «точечно» – значит создать исключение, которое будет несправедливым по отношению к другим гражданам и участникам программ. Важно другое: государство не «закрывает тему» поддержки молодёжи, а предлагает новые, более устойчивые инструменты. Совместно с «Отбасы банком» в 17 регионах запущены льготные ипотечные программы, в рамках которых порядка 12 тыс. молодых специалистов стали новоселами», – пояснила глава ведомства.

Кроме того, свыше 1,6 тыс. из них являются участниками программы арендного жилья.

Также молодые граждане приобретают жильё через республиканские программы «Отау», «Наурыз», «Наурыз Жұмыскер». На сегодня 62 % всех одобренных заявок приходится на граждан до 35 лет.

«Отдельно отмечу, что 9 января 2026 года подписан Строительный кодекс Республики Казахстан, а также приняты изменения в законодательство, в том числе, в части норм, связанных с регулированием отдельных механизмов по линии молодёжной политики.Согласно изменениям, на основании приказа от 27 марта 2026 года № 136-НҚ утратили силу ряд приказов «Об утверждении правил предоставления жилья в аренду без права выкупа работающей молодежи»программа арендного жилья для работающей молодежи подлежит упразднению. Вопрос дальнейшего использования высвобождаемого жилищного фонда относится к компетенции местных исполнительных органов и будет решаться в соответствии с жилищным законодательством и установленной очередностью», – говорится в публикации.

Также она добавила, что те арендаторы, у кого срок аренды истекает сейчас, должны действовать в рамках условий договора и утверждённого порядка. А у кого срок аренды истекает позднее, продолжают проживать до окончания срока действия договора.

По всем вопросам доступны консультации в акиматах и в «Отбасы банке» – важно не откладывать решение и заранее оценить возможности участия в ипотечных программах. В госорганах намерены продолжить работать над тем, чтобы у молодёжи были реальные, прозрачные и устойчивые возможности решать жилищный вопрос.