Упразднение программы арендного жилья для работающей молодёжи: Аида Балаева сделала важное заявление

По словам заместителя Премьер-министра-министра культуры и информации, вопрос жилья – один из самых чувствительных для молодых семей и специалистов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На своей странице в Facebook Аида Балаева разъяснила, что упразднение программы арендного жилья не означает прекращение поддержки молодежи, сообщает Kazpravda.kz

Глава ведомства напомнила, что программа действовала в Астане, Алматы и Шымкенте. Её цель была конкретной: на определённый срок дать молодым специалистам доступное жильё, чтобы за это время укрепиться в профессии и накопить средства на первоначальный взнос для покупки собственного жилья. Ежемесячная арендная плата была вполне подъемной и составляла от 5 000 до 15 000 тенге.

За время реализации данная мера поддержки охватила более 10 тысяч молодых казахстанцев. Условия программы изначально закреплялись договором.

В разные периоды параметры уточнялись, в том числе, менялся срок предоставления жилья, договоры заключались на 5 лет, в 2023 году срок предоставления был сокращён до трех лет. При этом принцип оставался неизменным: жильё предоставлялось в аренду без права выкупа.

«Мы понимаем, что у отдельных участников возникло желание сохранить квартиры за собой. Но государственные решения должны опираться на закон и равные правила для всех: если в договоре и правилах не предусмотрен выкуп, то изменить это «точечно» – значит создать исключение, которое будет несправедливым по отношению к другим гражданам и участникам программ. Важно другое: государство не «закрывает тему» поддержки молодёжи, а предлагает новые, более устойчивые инструменты. Совместно с «Отбасы банком» в 17 регионах запущены льготные ипотечные программы, в рамках которых порядка 12 тыс. молодых специалистов стали новоселами», – пояснила глава ведомства.

Кроме того, свыше 1,6 тыс. из них являются участниками программы арендного жилья.

Также молодые граждане приобретают жильё через республиканские программы «Отау», «Наурыз», «Наурыз Жұмыскер». На сегодня 62 % всех одобренных заявок приходится на граждан до 35 лет.

«Отдельно отмечу, что 9 января 2026 года подписан Строительный кодекс Республики Казахстан, а также приняты изменения в законодательство, в том числе, в части норм, связанных с регулированием отдельных механизмов по линии молодёжной политики.Согласно изменениям, на основании приказа от 27 марта 2026 года № 136-НҚ утратили силу ряд приказов «Об утверждении правил предоставления жилья в аренду без права выкупа работающей молодежи»программа арендного жилья для работающей молодежи подлежит упразднению. Вопрос дальнейшего использования высвобождаемого жилищного фонда относится к компетенции местных исполнительных органов и будет решаться в соответствии с жилищным законодательством и установленной очередностью», – говорится в публикации.

Также она добавила, что те арендаторы, у кого срок аренды истекает сейчас, должны действовать в рамках условий договора и утверждённого порядка. А у кого срок аренды истекает позднее, продолжают проживать до окончания срока действия договора.

По всем вопросам доступны консультации в акиматах и в «Отбасы банке» – важно не откладывать решение и заранее оценить возможности участия в ипотечных программах. В госорганах намерены продолжить работать над тем, чтобы у молодёжи были реальные, прозрачные и устойчивые возможности решать жилищный вопрос.

#жилье #молодежь #аренда #МКИ

Популярное

Все
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Конституционная реформа и общественное доверие
Власти Британии вводят антикризисные меры
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Стройкомпании наказали за нарушение прав дольщиков в Актобе
Обеспеченность жильем заметно выросла в Казахстане
Количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось в Казахст…
