В Алматы в Парке Южный в рамках республиканской инициативы «Таза Қазақстан» появилась Аллея журналистов, передает Kazpravda.kz

В мероприятии приняли участие 25 представителей СМИ и блогеров. Участники высадили деревья и провели уборку территории парка. К акции присоединились сотрудники информационных изданий, а также блогеры и урбанисты. Аким Бостандыкского района Алматы Азамат Калдыбеков также принял участие в открытии нового пространства.

Глава района подчеркнул важность объединения усилий общества, медиа и местных властей в вопросах экологии, отметив, что подобные инициативы способствуют формированию культуры бережного отношения к природе.

Аллея журналистов стала символом вклада медиа-сообщества в развитие комфортной городской среды. Реализация проекта демонстрирует, что даже небольшой вклад каждого может привести к ощутимым изменениям в благоустройстве города, сообщли в акимате районе.

Высаженные деревья станут частью зеленого пространства Парка Южный и будут способствовать улучшению экологической обстановки в Алматы.