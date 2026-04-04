Правительство РК утвердило План действий по продвижению и популяризации наследия Ходжи Ахмета Яссауи на 2026–2028 годы. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Документ предусматривает 37 мероприятий, направленных на изучение, сохранение и продвижение наследия великого мыслителя, а также на развитие Туркестана как одного из ключевых центров духовного туризма.

План охватывает пять направлений: совершенствование институциональной и правовой базы, научно-исследовательскую и образовательную работу, культурно-просветительские и творческие проекты, информационно-имиджевые и международные мероприятия, а также реставрационные работы.

Отдельное внимание уделено работе с молодежью и школьниками. Значительная часть мероприятий пройдет в Туркестане.

В частности, в городе планируется провести республиканский этап традиционного конкурса «Яссауиведение» среди школьников, а при музее открыть клуб «Яссауиведение» для учащихся.

Существенная часть работы связана с изданием произведений Ходжи Ахмета Яссауи и научных трудов, выявлением наследия великого мыслителя в отечественных и зарубежных научных центрах и архивах, а также разработкой каталога архивных материалов и документов.

Для более широкого продвижения наследия Яссауи планируется обновить информацию для туристов, включая гайдбуки, видеоролики и аудиогиды, разработать новые туристические маршруты, адаптированные для иностранных туристов, провести научно-реставрационные работы в мавзолее.

План также предусматривает продвижение найденного и исследованного письменного наследия Яссауи в рамках программы ЮНЕСКО «Память мира», а также проработка вопроса об объявлении Года Яссауи или специальных культурных дней в рамках ЮНЕСКО и ИСЕСКО.

Реализация плана позволит расширить работу по сохранению и изучению наследия Ходжи Ахмета Яссауи, усилить его продвижение в стране и за рубежом, а также раскрыть потенциал Туркестана как важного духовного, культурного и туристического центра.