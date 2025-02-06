«Что-то намечается»: Берик Айтжанов заинтриговал Казнет

Популярный казахстанский актер выложил в соцсетях видеоролик, где показал, как актеры жертвуют собой ради ролей в кино и сериалах, сообщает Kazpravda.kz
Как оказалось, артисту пришлось терпеливо просидеть примерно полтора часа, чтобы ему сделали слепок головы. Основная сложность состояла в том, что во время процесса натурщику необходимо оставаться неподвижным, лицо закрывают, поэтому дышать позволяется только через специальную трубочку.
«Что-то намечается», – оставил загадочную подпись под видео исполнитель роли Наймана в турецком сериале «Основание: Осман».
Поклонники поддержали артиста и оставили множество лайков и комментариев под постом и поинтересовались секретами его выносливости.
- «Похоже поначалу на альгинатную маску»
- «Я задохнулась от просмотра»
- «Страшно было?»
- Альгинатный силикон, Голливуд намечается
- Потом наверное и воздух стал чище и слаще!
- У вас терпение, уже в процессе хотела сдёрнуть!
- Вот это мужчина! Столько мужества и храбрости нужно иметь - так сидеть», – прокомментировали фолловеры и поблагодарили любимца публики за труды.