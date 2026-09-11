Энрике Иглесиас назвал концерты в Казахстане «незабываемыми»

Звезды
Дана Аменова
корреспондент

В 2026 году международная афиша стала еще масштабнее

Фото: Адема Ергали / Kazpravda.kz

Всемирно известный исполнитель Энрике Иглесиас после выступлений в Астане и Алматы поблагодарил Казахстан, сообщает Kazpravda.kz

На своей странице в Instagram певец написал:

«Еще раз спасибо, Казахстан, за две незабываемые ночи!!!»

Популярный певец выступил 3 сентября в Астане, а 5 сентября — в Алматы.

Сегодня Казахстан все заметнее превращается в площадку для крупных международных концертов. В 2025 году только в Алматы прошло 49 концертов зарубежных исполнителей.

По данным Mastercard, во время концерта Дженнифер Лопес расходы по иностранным картам выросли на 11%, а во время матча «Кайрат»  «Реал Мадрид»  на 16%. Средний чек зарубежного гостя составил $1500.

В 2026 году международная афиша стала еще масштабнее: в Казахстан приехали Deep Purple, Megadeth, Рики Мартин, Энрике Иглесиас, а также прошли выступления Cirque du Soleil и фестиваль Park Live.

Большие концерты  это уже не только музыка. Они заполняют гостиницы и рестораны, увеличивают спрос на транспорт и привлекают в страну иностранных гостей.

После концерта Энрике в Астане часть молодых людей осталась и помогла убрать мусор на территории стадиона. Из таких деталей и складывается репутация страны. Казахстан постепенно становится не просто рынком для мировых артистов, а самостоятельной точкой притяжения для событийного туризма.

Напомним, грандиозное шоу популярного испанского певца обернулось аншлагом – десятки тысяч зрителей в унисон пели знаменитые хиты вместе с поп-идолом на стадионе «Астана Арена».

#концерты #певец #Энрике Иглесиас

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