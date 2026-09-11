О легендарной группе The Rolling Stones снимут фильм

Кино,Музыка
Айман Аманжолова
корреспондент

Музыканты подписали контракт о создании биографического фильма

Фото: Terry O'Neill / Getty Images

Легендарная группа The Rolling Stones готовится к выходу на большой экран. Как сообщается, музыканты заключили сделку с американской продюсерской компанией 101 Studios о создании биографического фильма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Интерес к проекту возник на волне растущей популярности рок-байопиков, среди которых задуманный цикл из четырех фильмов о The Beatles Сэма Мендеса и картина Джеймса Мэнголда "Совершенный незнакомец", которую сам Мик Джаггер публично хвалил.

По имеющейся информации, Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд подписали контракт в прошлом месяце, впечатленные послужным списком студии, которая выпустила такие хиты, как "Йеллоустоун" и "Мэр Кингстауна".

Хотя сделка уже заключена, кастинг еще не начался. Создатели пока решают, как именно будет развиваться сюжет и какой период шестидесятилетней карьеры группы он охватит. Режиссер также не назначен, хотя первым на ум приходит Мартин Скорсезе, большой поклонник группы, которого Джаггер и Ричардс наверняка захотят привлечь к проекту.

Джаггер ранее уже делился своим видением будущего фильма. По его словам, он предпочел бы историю о ранних годах коллектива, а не традиционный байопик, охватывающий всю жизнь. Музыкант также четко обозначил, что хочет видеть в роли самого себя актера в возрасте около двадцати лет, который сыграет его в период восхождения группы к славе.

#группа #фильм #легенда #рок

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