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Что в имени твоем?
Михаил Тё, Жамбылская область

В регионе ведется активная работа по внедрению новшеств в языковой политике и устранению недостатков в соблюдении профильного законодательства.

Особое внимание обращают на себя объекты с морально устаревшими названиями либо вовсе без них. Всего в области насчитывается 5 718 физико-географических единиц и их составных частей (374 населенных пункта и 5 344 улицы). Специалистами областного управления по развитию языков проведен полный мониторинг ономастических наименований. По его итогам выяснилось, что 11,4% административно-территориальных единиц и составляющих (названия без смысловой топонимической нагрузки и имена не особо известных лиц) требуют изменений. Выявлено 9 населенных пунктов, с устаревшими по значению названиями. К аналогичной категории относятся 563 жамбылские улицы, из которых 398 имеют традиционные названия и 165 даны имена людей. Также определены 60 новых улиц без имени и 20 – с повторяющимися названиями.

– Работа по присвоению ономастических названий ведется постоянно, – сообщила руководитель областного управления по развитию языков Рахия Турмаханбетова. – За последнее время переименовано 44 объекта образования и культуры. Проведена работа по наименованию, переи­менованию 37 улиц Тараза и 5 населенных пунктов области, а также уточнению транскрипции. Все документы направлены в Министерство юстиции для предварительного согласования совместных проектов постановлений акимата области и решений областного маслихата.

Предложения по 81 улице Тараза представлены на рассмотрение республиканской ономастической комиссии при Правительстве РК. Плюс к этому проведено заседание областной ономастической комиссии, где даны положительные заключения по предложениям о наименовании, переименовании 23 улиц Байзакского района, одной кордайской и 46 шуских улиц, а также по уточнению транс­крипции названия одного населенного пункта района. Работы ведутся в соответствии с требованиями закона.

– Надо сказать, что очень многие просят присвоить имена людей населенным пунктам, улицам, учреждениям. Если в прошлом году официально подано 10 обращений, то в этом году – 19, – проинформировала глава регионального языкового ведомства.

Членами рабочей группы по ономастике при районных акиматах по переименованию идео­логически устаревших наименований проведено 11 встреч, семинаров с жителями сел и специалистами сельских округов, разъяснены критерии ономастической работы.

– Говоря в целом о работе ономастической комиссии, можно отметить, что все идет на должном уровне. За годы независимости населенным пунктам региона примерно на 90% возвращены исторические наименования. То же самое касается гор, рек и других объектов. По улицам работа еще ведется. Есть среди них такие, названия которых не несут никакой смысловой нагрузки, названы в честь малоизвестных лиц-участников зарубежных восстаний или деятелей дореволюционного периода. В вопросе переименования обязательно учитывается мнение местных жителей. С такой инициативой и предложениями должны выходить именно они, – подчеркнула Рахия Турмаханбетова.

Между тем в этом году в Законе «О языках в Республике Казахстан» произошли некоторые изменения, которые в первую очередь коснулись написания топонимических названий. Теперь традиционные, исторически сложившиеся казахские названия административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также других физико-географических объектов излагаются только на государственном языке.

– Еще один вопрос, который требует решения, – состояние уличных указателей (аншлагов), которые являются неотъемлемой частью оформления фасадов зданий, домов, учреждений и предприятий, – отметила Рахия Турмаханбетова. – Правильное написание табличек с названиями улиц, их единый стиль имеют историко-культурное, воспитательное значение и, конечно же, эстетическое. Работа по обновлению аншлагов ведется с 2016 года, так как указатели старого образца, неправильно написанные или вывешенные, встречаются в каждом районе, в каждом селе.

Изменение и модернизация аншлагов – в компетенции местных акиматов. При этом на сегодняшний день вовсе нет аншлагов у 7 847 домов Шуского и 3 071 дома Меркенского районов. Также нет указателей у почти 960 кордайских зданий. Аналогичные таб­лички отсутствуют на 495 домах байзакцев, 121 доме таласцев. Такие факты зафиксированы даже в областном центре – нет аншлагов у 120 зданий.

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