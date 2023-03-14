Чтоб тучнели стада и отары

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Галина Вологодская

В южных районах Восточного Казахстана планируют увеличить посевы многолетних трав.

Традиционно животноводы степных Зайсанского, Тарбагатайского и частично Курчумского районов держали скот на зимних выпасах. В нынешнем году из-за череды маловодных лет, жаркого и сверхзасушливого лета 2022 года местные пастбища остались прак­тически без травы. Только животноводам Тарбагатая для зимовки скота пришлось завезти из Павлодарской, Алматинской и ряда других областей более 100 тысяч тонн сена.

Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, в Зайсанском районе фермеры уже увеличили на 40% площади под посевы многолетних и однолетних кормовых культур. В Тарбагатайском райо­не впервые планируется посеять суданку, житняк и другие травы. Чтобы поддержать крестьянские хозяйства, в бюджете предусмот­рели средства на льготное кредитование, а также субсидирование на обновление техники, бурение и обустройство колодцев, развитие систем искусственного орошения.

По словам специалистов, существующее в Тарбагатайском районе водохранилище Кандысу, обеспечивавшее хозяйства поливной водой, находится в аварийном состоянии. Несмотря на то что мощность водоема 45 млн кубометров, он заполняется не более чем на 15 млн кубов. Похожая ситуация с Уйденинским водохранилищем в Зайсанском районе – сооружение объемом в 75 млн кубометров признано «Казводхозом» аварийным. Реконструкция объекта, начавшаяся в 2016 году, превратилась в долгострой. На сегодня проектно-сметная документация нуждается в корректировке. По предварительной оценке, для завершения работ необходимо еще 2,3 млрд тенге.

В этих условиях, как отметили в облуправлении сельского хозяйства, большие надежды возлагаются на кооперативы из числа инициативных аграриев. Фермеры могут объединиться, сообща решить вопрос с обводнением пастбищ и получить от государства частичное возмещение затрат на эти цели.

В целом площадь земель сельскохозяйственного назначения на востоке республики составляет примерно 3 млн 361 тыс. га. Традиционно под кормовые культуры в регионе отдают примерно 18–20% пашни.

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