Печное отопление, уголь и дрова – это не только тепло, но и потенциальная угроза пожаров и отравления угарным газом. В области Жетысу сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям развернули кампанию по обеспечению безопасности самых уязвимых слоев населения: в домах пожилых, многодетных, малообеспеченных семей ставят бесплатные датчики угарного газа.

С началом отопительного сезона в регионе стартовал месячник пожарной безопасности. И это не формальные проверки, а системная адресная помощь. Главный фокус спасателей смес­тился на отдаленные села, где до ближайшей профессиональной пожарной части могут быть десятки километров и вопрос безопасности в доме жизненно важен.

Статистика с 1 октября уже показывает эффективность превентивных мер: количество пожаров сократилось на 20% по сравнению с прошлым годом. Спасатели обходят дома, проверяют тягу, осмат­ривают кладку печей и, что самое важное, бесплатно устанавливают современные датчики угарного газа, объяс­няя людям, для чего они нужны. Уже установлено 2 085 датчиков. Кроме того, сотрудники помогли очис­тить 56 дымоходов тем домо­владельцам, кто не мог сделать это самостоятельно.

Угарный газ, который часто называют тихим убийцей, коварен, у него нет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Он образуется везде, где есть горение, – будь то неисправная печь, забитый дымоход или даже трещина в кладке камина. Достаточно небольшой концент­рации, чтобы человек уснул и уже не проснулся.

Датчик угарного газа – это ком­пактное устройство, которое работает как круглосуточный часовой. Как только концентрация токсичного вещества в воздухе превышает норму, прибор издает пронзительный звуковой сигнал, способный разбудить спящего и предупредить об опасности.

В селе Аралтобе Шубарского сельского округа спасатели провели подворовой обход. Местные жители приняли их помощь с благодарностью.

– Человек не всегда может быть начеку, особенно ночью. Возгорание и угарный газ очень опасны, и единственным гарантом безо­пасности становятся эти приборы, – отмечает житель села Алдаберген Суранбеков.

Для него как многодетного отца установка такого датчика – это преж­де всего спокойствие за жизнь и здоровье детей. Особое внимание в ходе рейдов уделяется одиноким пенсионерам, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями.

Одной из тех, к кому пришли сотрудники ДЧС, стала Жанар Сках.

– Я живу одна, поэтому для меня ценна любая помощь. Сегодня пожарные установили датчик, проверили печь – большое им за это спасибо! – поблагодарила за заботу пенсионерка.