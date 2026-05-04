Почти 2 млрд тенге выделили на ремонт теплосетей и оборудования ТЭЦ Риддера

В ходе прошедшего отопительного сезона на отдельных участках были выявлены повреждения и признаки износа

В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительство выделило порядка 1,8 млрд тенге из резерва на ремонт тепловых сетей и оборудования ТЭЦ города Риддера Восточно-Казахстанской области. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Средства направят на повышение надежности теплоснабжения города и подготовку инфраструктуры к отопительному сезону 2026–2027 годов. За счет выделенного финансирования будут завершены проекты по капитальному ремонту 12 наиболее изношенных участков тепловых сетей, а также котлоагрегатов №5 и №6 на ТЭЦ города Риддера.

Необходимость проведения работ подтверждена результатами технического обследования. Специалисты определили участки и оборудование, требующие первоочередного ремонта для стабильной работы теплосистемы. В ходе прошедшего отопительного сезона на отдельных участках были выявлены повреждения и признаки износа, что подтвердило необходимость их планового обновления.

Предполагается, что ремонт котлоагрегатов и тепловых сетей позволит повысить устойчивость работы теплосистемы и улучшить надежность теплоснабжения для жителей города.