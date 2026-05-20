Правительство направило 3,9 млрд тенге на ремонт теплосетей Степногорска и Кокшетау

Правительство,ЖКХ

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках исполнения поручений Главы государства по модернизации теплоэнергетической инфраструктуры из резерва Правительства Республики Казахстан выделено более 3,9 млрд тенге для снижения износа инженерных сетей и теплоисточников в двух городах Акмолинской области – Степногорске и Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Основная часть средств в размере около 2,7 млрд тенге будет направлена на завершение проекта по ремонту магистральной теплосети г. Степногорска протяженностью 7,5 км. Еще 1,2 млрд тенге предусмотрены на восстановление энергетических котлов, оборудования и систем котельной № 1 и № 2 г. Кокшетау. На сегодня теплоснабжение г. Кокшетау обеспечивается двумя котельными, основным источником тепла остается котельная РК-2.

В прошлом году за счет средств из резерва Правительства в городе был проведен комплекс технических работ, что позволило снизить уровень износа оборудования с 44% до 42%. Общая протяженность тепловых сетей города составляет 188,7 км. В Степногорске за счет средств резерва Правительства было обновлено 7,1 км магистральных тепловых сетей, в результате чего удалось сократить уровень износа с 71,4% до 68%.

Реализация данных мероприятий позволит повысить надежность обеспечения населения региона теплоснабжением, снизить аварийность на сетях и обеспечить устойчивое прохождение будущих отопительных периодов. В целом по стране в результате принимаемых Правительством мер в 2025 году был проведен капитальный ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин, реконструировано и заменено 323 км тепловых сетей, а также отремонтировано 17 тыс. км линий электропередачи и 420 подстанций. Это позволило снизить уровень износа оборудования электростанций до 53%, тепловых сетей – до 50%, а количество технологических нарушений на электростанциях сократилось на 15%. Также 8 ТЭЦ были выведены из зон риска: пять – из «красной» в «желтую», еще три – из «желтой» в «зеленую». Утверждены отдельные планы модернизации и усилено финансирование ремонтных работ.

