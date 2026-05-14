Обсуждена чувствительная тема

ЖКХ
233
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Шымкенте состоялся медиатренинг, посвященный реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС). Представители профильных министерств, холдинга "Байтерек", коммунальных предприятий и журналистского сообщества обсудили чувствительную тему, связанную с изношенностью инженерной инфраструктуры.

фото с сайта modernization.kz

Проект, рассчитанный на 2025–2029 годы, уже называют одним из самых масштабных инфраструктурных решений последних лет. Его главная цель – снизить уровень износа инженерных сетей до 40 процентов, сократить аварийность, повысить качество коммунальных услуг и ликвидировать дефицит электро- и теплоэнергии.

Как прозвучало в ходе встречи, общий объем инвестиций в модернизацию энергетического и коммунального комплексов оценивается в 36 трлн тенге. Финансирование предполагается осуществлять сразу по нескольким направлениям: за счет международных финансовых институтов, банков второго уровня, бюджетных средств, Национального фонда и механизмов государственно-частного партнерства.

Представители холдинга «Байтерек» сообщили, что на сегодняшний день уже рассмотрено свыше 1 867 заявок от субъектов естественных монополий. Из них около 270 проектов находятся на стадии одобрения и подготовки к финансированию.

До 2029 года только через инструменты холдинга планируется привлечь и реализовать проекты на сумму 3,6 трлн тенге. Особое внимание уделяется контролю за целевым использованием средств. Возврат инвестиций предполагается осуществлять через тарифную политику и бюджетные субсидии.

Одним из центральных кейсов тренинга стал опыт Шымкента в сфере водоотведения и очистки сточных вод. По словам участников обсуждения, именно здесь сегодня действует одна из наиболее развитых систем канализационно-очистных сооружений в стране. В отличие от ряда областных центров, где такие объекты либо отсутствуют, либо находятся в нерабочем состоянии, мегаполис в последние годы активно модернизирует соответствующую инфраструктуру.

Только в прошлом году мощность очистных сооружений города была увеличена на 50 тыс. кубометров. Специалисты отмечают, что очищенная вода повторно используется в сельском хозяйстве, для техничес­ких нужд, в рыбных хозяйствах. И именно такой подход рассматривается как одно из стратегических направлений нацпроекта.

«Вопрос дефицита воды становится глобальной проблемой. Особенно остро он стоит в Центральной Азии. Поэтому необходимо внедрять передовые технологии и максимально использовать очищенную воду повторно», – подчеркнули участники встречи.

Национальный проект МЭКС стал результатом реализации поручений Президента Казахстана, озвученных в Послании народу Казахстана 2 сентября 2024 года. Для реализации документа разработаны 25 нормативно-правовых актов. Помимо обновления сетей, ставятся и другие задачи, которые включают развитие отечественной промышленности, снижение импортозависимости, создание новых рабочих мест, повышение внутристрановой ценности продукции.

Масштаб задач требует не только огромных инвестиций, но и прозрачности, профессионального управления, постоянного общественного контроля. Именно поэтому, как отмечали участники медиатренинга, важную роль в реализации проекта должны сыграть средства массовой информации как инструмент общественного мониторинга и обратной связи между государством и гражданами.

#Шымкент #ЖКХ #МЭКС #Модернизация энергетического и коммунального секторов

