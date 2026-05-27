Тарифы в столице останутся на среднем по стране уровне

ЖКХ
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Столичный департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики провел публичные слушания по заявке АО «Астана – региональная электросетевая компания», в ходе которых РЭК обос­новала новые дифференцированные тарифы на розничную продажу электроэнергии.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цель слушаний, как отметил руководитель департамента естественных монополий Жандос Салимов, заключалась в обеспечении гласности, соблюдении баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, а также в транспарентности про­цедуры формирования тарифов.

По словам председателя правления АО «Астана-РЭК» Руслана Абжанова, действующая предельная цена, утвержденная 15 мая 2025 года, составляет 31,18 тенге за киловатт-час без НДС, однако в связи с изменением внешних факторов этот уровень тарифа не покрывает обоснованные затраты. Поэтому с 5 июня 2026 года запланирован тариф 35,07 тенге за киловатт-час, что означает рост на 12,5%.

– С 1 июля 2023 года электроэнергия заку­пается единым закупщиком в лице ТОО «РФЦ по ВИЭ» и затем сбывается на оптовом рынке энергопередающим и энергоснабжающим организациям. При этом на весь объем приобретенной электроэнергии потребителям начисляются услуги KEGOC за использование национальных электрических сетей, а также за услуги по балансированию производства и потребление электроэнергии, – добавил председатель правления АО «Астана-РЭК».

Он также отметил, что при отклонении фактических объемов от плановых у единого закупщика возникают затраты на балансирующем рынке, которые выставляются через АО «КОРЭМ». Дополнительно ТОО «РФЦ по ВИЭ» оказывает услугу по обеспечению готовности мощности к несению нагрузки, после чего электроэнергия проходит по сетям энергопередающих организаций и поступает конечным потребителям уже по утвержденным тарифам.

– С 2026-го у ряда энергопередающих организаций завершился срок действия предельных тарифов, в связи с чем утверждены новые на период 2026–2030 годов. Все эти изменения формируют объективный рост себестоимости электроснабжения, – подчерк­нул Руслан Абжанов.

Он пояснил, что в действующий на сегодня для АО «Астана-РЭК» тариф (31,18 тенге за киловатт-час) включены убытки, сформированные из-за тарифа бывшего ТОО «Астанаэнергосбыт», а также рост тарифов других участников энергетического рынка.

Дополнительно, по его словам, в рамках поручений по сдерживанию инфляции тариф для населения снижался на 12%, а для бюджетных организаций повышался на 2%, что привело к совокупному убытку в 2,1 млрд тенге по итогам 2025 года и 1,4 млрд тенге – за первый квартал 2026-го.

– Необходимость корректировки связана с повышением стоимости покупки и транспортировки электроэнергии, увеличением цен на услуги KEGOC, ростом затрат на рынке мощности, а также увеличением расходов балансирующего рынка и необходимостью компенсации накопленных убытков, – сказал глава правления АО.

Говоря о структуре тарифа, Руслан Абжанов подчеркнул, что основная доля приходится на покупку электроэнергии – 41% и транс­портировку – 36%, тогда как снабженческая надбавка занимает лишь 3,8%.

– Это показывает, что основной рост тарифа формируется не за счет внутренних расходов компании, а за счет стоимости самого энергоресурса и регулируемых услуг, – отметил глава «Астана-РЭК».

Отдельно Руслан Абжанов остановился на вопросе заработной платы, отметив, что ее действующий уровень значительно ниже рыночного. Относительно тарифов для населения он сообщил, что рост составит около 10%, при этом сохранится социальная дифференциация. Для бюджетных организаций тариф не изменится. Для юридических лиц рост составит около 22% (с 32,54 до 39,58 тенге за киловатт-час).

Спикер также сообщил, что инвестиционная программа компании осуществляется в полном объеме, общий перечень приобретенного оборудования за последние годы составил свыше 500 единиц.

В завершение Руслан Абжанов подчеркнул, что даже после планируемого повышения энерготариф в Астане останется на среднереспубликанском уровне.

