Тарифы в столице останутся на среднем по стране уровне

Цель слушаний, как отметил руководитель департамента естественных монополий Жандос Салимов, заключалась в обеспечении гласности, соблюдении баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, а также в транспарентности про­цедуры формирования тарифов.

По словам председателя правления АО «Астана-РЭК» Руслана Абжанова, действующая предельная цена, утвержденная 15 мая 2025 года, составляет 31,18 тенге за киловатт-час без НДС, однако в связи с изменением внешних факторов этот уровень тарифа не покрывает обоснованные затраты. Поэтому с 5 июня 2026 года запланирован тариф 35,07 тенге за киловатт-час, что означает рост на 12,5%.

– С 1 июля 2023 года электроэнергия заку­пается единым закупщиком в лице ТОО «РФЦ по ВИЭ» и затем сбывается на оптовом рынке энергопередающим и энергоснабжающим организациям. При этом на весь объем приобретенной электроэнергии потребителям начисляются услуги KEGOC за использование национальных электрических сетей, а также за услуги по балансированию производства и потребление электроэнергии, – добавил председатель правления АО «Астана-РЭК».

Он также отметил, что при отклонении фактических объемов от плановых у единого закупщика возникают затраты на балансирующем рынке, которые выставляются через АО «КОРЭМ». Дополнительно ТОО «РФЦ по ВИЭ» оказывает услугу по обеспечению готовности мощности к несению нагрузки, после чего электроэнергия проходит по сетям энергопередающих организаций и поступает конечным потребителям уже по утвержденным тарифам.

– С 2026-го у ряда энергопередающих организаций завершился срок действия предельных тарифов, в связи с чем утверждены новые на период 2026–2030 годов. Все эти изменения формируют объективный рост себестоимости электроснабжения, – подчерк­нул Руслан Абжанов.

Он пояснил, что в действующий на сегодня для АО «Астана-РЭК» тариф (31,18 тенге за киловатт-час) включены убытки, сформированные из-за тарифа бывшего ТОО «Астанаэнергосбыт», а также рост тарифов других участников энергетического рынка.

Дополнительно, по его словам, в рамках поручений по сдерживанию инфляции тариф для населения снижался на 12%, а для бюджетных организаций повышался на 2%, что привело к совокупному убытку в 2,1 млрд тенге по итогам 2025 года и 1,4 млрд тенге – за первый квартал 2026-го.

– Необходимость корректировки связана с повышением стоимости покупки и транспортировки электроэнергии, увеличением цен на услуги KEGOC, ростом затрат на рынке мощности, а также увеличением расходов балансирующего рынка и необходимостью компенсации накопленных убытков, – сказал глава правления АО.

Говоря о структуре тарифа, Руслан Абжанов подчеркнул, что основная доля приходится на покупку электроэнергии – 41% и транс­портировку – 36%, тогда как снабженческая надбавка занимает лишь 3,8%.

– Это показывает, что основной рост тарифа формируется не за счет внутренних расходов компании, а за счет стоимости самого энергоресурса и регулируемых услуг, – отметил глава «Астана-РЭК».

Отдельно Руслан Абжанов остановился на вопросе заработной платы, отметив, что ее действующий уровень значительно ниже рыночного. Относительно тарифов для населения он сообщил, что рост составит около 10%, при этом сохранится социальная дифференциация. Для бюджетных организаций тариф не изменится. Для юридических лиц рост составит около 22% (с 32,54 до 39,58 тенге за киловатт-час).

Спикер также сообщил, что инвестиционная программа компании осуществляется в полном объеме, общий перечень приобретенного оборудования за последние годы составил свыше 500 единиц.

В завершение Руслан Абжанов подчеркнул, что даже после планируемого повышения энерготариф в Астане останется на среднереспубликанском уровне.