Чтобы было тепло и уютно

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Когда в доме пропадает свет, отключается вода или остывают батареи, граждане, конечно же, негодуют. Но редко задумываются о причине произошедшего. А она проста: коммунальные сети в стране нуждаются в обновлении. Но появилась возможность исправить ситуацию: в респуб­лике запущен национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС).

О том, как именно обновляется оборудование, откуда поступают деньги и как модернизация отразится на наших кошельках, шел разговор в Талдыкоргане, где в ходе рабочей встречи чиновники, энергетики и эксперты обсуждали нюансы предстоящих реформ.

МЭКС – по сути, план обновления всей коммунальной инфраструктуры страны на пять лет (с 2025 по 2029 год). Его главная задача состоит в том, чтобы аварий на сетях стало меньше, а тепло и свет подавались в наши дома без перебоев. Разработчики документа из Министерства национальной экономики подсчитали: чтобы привести коммунальное хозяйство в республике в относительный порядок, потребуется 13,5 трлн тенге. Деньги пойдут на ремонт теплосетей, замену электролиний, установку современных приборов учета.

Программа рассчитана на несколько этапов. В частности, в 2026–2028 годах по всей стране начнут заменяться устаревшие сети, внедряться новые технологии. Планируется, что к 2029-му уровень износа коммунальных активов в среднем по стране снизится до 40%, а количество аварий уменьшится на одну пятую часть. Ремонт затронет как минимум 30 теплоэлектроцент­ралей и две сотни предприятий, которые обеспечивают нас

теплом и водой.

Встреча в Талдыкоргане получилась живой и вышла за рамки привычных официальных отчетов. Главной темой стал вопрос, как провести реформу эффективно и при этом не ухудшить финансовое положение населения? Ведь модернизация неизбежно приведет к изменению тарифов.

Заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Нурлан Булатбаев сразу успокоил собравшихся: государство не оставит граждан один на один с новыми счетами. Для малообес­печенных семей и социально уязвимых слоев населения предус­мотрена адресная жилищная помощь, которая компенсирует рост коммунальных расходов.

Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МПС Нурсултан Керемкулов ответил на вопросы, касающиеся ремонта теплотрасс. Заместитель председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Ернар Хасенов рассказал о модернизации электросетей.

В рамках встречи были рассмот­рены правила закупок в рамках нацпроекта, а также вопросы, касающиеся запуска электронной платформы и ведения реестра отечественных товаропроизводителей, механизмов взаимодействия с ЕРС-подрядчиками.

В ходе мероприятия выступила PR-стратег Акерке Берлибай. Она отметила, что любые изменения в сфере ЖКХ чутко воспринимаются населением, поэтому важно вовремя и понятно объяснять каждый шаг: куда уходят бюджетные деньги и какой результат модернизация принесет.

В целом в текущем году финансирование ремонтных работ на электростанциях в РК увеличено на 9%. Графиком запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины, работы уже ведутся на 29 объектах генерации. Нацпроектом предусмотрена модернизация по стране 130 км тепловых сетей.

Министерство энергетики продолжает работу по обновлению электросетевой инфраструктуры. В 2025 году проведен капитальный ремонт 17 тыс. км линий электропередачи и 420 подстанций, что позволило снизить уровень износа сетей до 66%. В результате реализованных мер аварийность на электрических сетях сократилась на 13%.

Проект МЭКС открывает серьезные перспективы для казахстанских предпринимателей. Чтобы отремонтировать необходимое количество объектов, коммунальному и энергетическому секторам требуется огромный объем материалов – более 2 700 наименований товаров на общую сумму около 2,2 трлн тенге. Речь идет о трубах, кабелях, насосах, приборах учета и котельном оборудовании.

Правительство выстроило правила игры так, чтобы эти средства оставались внутри страны и шли на поддержку местных предприятий. Загрузку отечественных заводов обеспечат через систему регулируемых закупок и долгосрочные контракты.

Для бизнеса это открывает массу возможностей. Строительные компании смогут участвовать в крупных проектах по реконструкции сетей под ключ. Продукция заводов машиностроения, металлообработки и кабельной промышленности получает гарантированный рынок сбыта.

Чтобы процесс был честным, с ноября прошлого года заработала специальная электронная платформа закупок (meks.zakup.sk.kz). На ней зарегистрированы все коммунальные предприятия, участвующие в нацпроекте. Сис­тема полностью автоматизирована, каждая заявка защищена электронной цифровой

подписью. Это исключает ручное вмешательство, делает отбор поставщиков прозрачным и защищает бизнес от коррупционных рисков.