Большое обновление

В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев ознакомился с ходом осуществления национального проекта МЭКС. В 2025 году регион стал одним из пилотных – тогда начали с одной тепловой магистрали, в этом же году масштаб работ значительно увеличен. По данным управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области, в Прииртышье претворяются в жизнь 16 проектов общей стоимостью около 21,7 млрд тенге, шесть из них касаются теплового, 10 – электроснабжения.

Одним из ключевых объектов модернизации стала тепловая магистраль ТМ-16 в Экибастузе, ход ремонта которой проинспектировал Канат Бозумбаев. Она была проложена еще в 1972 году. До начала работ уровень изношенности данного участка превышал 70%, за последние четыре года здесь было зафиксировано 16 технологических нарушений второй степени. При этом магистраль обеспечивает теплоснабжением более 2 700 жителей, 43 многоквартирных жилых дома и шесть социальных объектов.

Следующим объектом стала магист­ральная тепловая сеть по улице Ленина в городе Аксу, введенная в эксплуатацию в 1980 году. Фактический уровень амортизации сетей здесь достиг 83%, при этом объект обеспечивает теплом более 9 тыс. жителей, 28 многоквартирных домов и восемь социальных объектов.

Сейчас работы в Аксу выполнены на 30%. Канат Бозумбаев поручил обеспечить строгий контроль темпов строительства и завершить все в срок до 1 августа.

В Павлодаре вице-премьеру доложили о работе новой шестикилометровой надземной теплотрассы ТМ-20А на участке ТЭЦ-1 – НО-52, которая как раз была пост­роена в рамках нацпроекта в 2025 году с применением 99% отечественных материалов. До модернизации изношенность участка составляла 90%. Теплотрасса успешно прошла первый отопительный сезон без аварийных ситуаций.

Общаясь на объектах с руководством области, Канат Бозумбаев интересовался, из чего состоят инвестиционные программы монополистов и как в целом будет организована работа по обновлению коммунальной инфраструктуры. Аким Павлодарской области Асаин Байханов подчеркнул, что во всех трех городах области был проведен технический аудит, благодаря которому удалось определить проблемные участки и составить пошаговую дорожную карту. Помимо модернизации магистральных сетей в рамках нацпроекта МЭКС последние два года поступательно ведутся работы по ремонту внутриквартальных сетей.

Оценивая экономику нацпроекта и тарифную политику, Канат Бозумбаев подчеркнул, что рост тарифов на сегодня не покрывает инвестиционные потребности предприятий, однако нагрузка на население должна быть жестко контроли­руемой и обоснованной.

– Возникает определенная «вилка»: тарифы сильно не поднимешь, поскольку это упирается в платежеспособность населения и предприятий, но и инфраструктура при этом устаревает. В нынешнем году на обновление систем жизнеобеспечения по республике будет направлено около 1,14 триллиона тенге инвестиций – это в несколько раз выше, чем направлялось ежегодно. Наша задача – до 2029 года снизить степень износа коммунальных сетей в целом по республике до уровня не выше 50 процентов, – подчеркнул Канат Бозумбаев.

Вице-премьер отдельно акцентировал внимание на защите социально уязвимых слоев населения при изменении тарифов и отметил, что действующая система жилищных пособий позволит поддержать малообеспеченных граждан. Если расходы семьи на коммунальные услуги превысят установленный порог (в среднем 10% от совокупного дохода), разница будет компенсирована за счет жилищных субсидий из местного бюджета, а благодаря оцифровке услуги Министерством труда и социальной защиты до осени она станет доступна через eGov с возможностью автоматического начисления помощи по заявке.

Важным мероприятием программы визита вице-премьера в регион стало первое выездное заседание Проектного офиса, на котором обсудили подготовку к отопительному сезону и осуществление нацпроекта МЭКС с участием представителей всех регионов республики, ряда министерств, подрядных и коммунальных организаций, промышленных предприятий.

В текущем году в сферу жилищно-коммунального хозяйства страны привлечено порядка 1,3 трлн тенге инвестиций. Из них 767 млрд тенге направлено в рамках национального проекта МЭКС. Это позволило приступить к осуществлению 37 пилотных проектов общей стоимостью 164,8 млрд тенге. На стадии конкурсных процедур находятся 242 проекта на сумму 459 млрд тенге. По 175 объектам уже определены подрядные организации. Финансирование обеспечивается за счет средств международных финансовых организаций, банков второго уровня, инструментов холдинга «Байтерек», а также мер господдержки, включая субсидирование ставок вознаграждения.

Отдельное внимание было уделено рейтингу вовлеченности регионов в реализацию нацпроекта. По данным мониторинга, есть отстающие по проведению конкурсных процедур и заключению договоров. Наиболее низкие показатели зафиксированы в городах Алматы и Шымкенте, в Туркестанской области и области Улытау.

А вот Павлодарская область была отмечена как один из наиболее активных регионов по исполнению национального проекта МЭКС, благодаря чему здесь впервые за последние 30 лет удалось остановить рост старения инженерной инфраструктуры. На 2025–2027 годы в области предусмотрено завершение 55 проектов общей стоимостью 131,6 млрд тенге. Кроме того, Павлодарская область сформировала одну из крупнейших зая­вочных баз на 2027 год, включающую 39 проектов на сумму 109,9 млрд тенге, заняв второе место в республиканском рейтинге. При этом доля казахстанского содержания по осуществляемым проектам составляет 100%.

– Все необходимые решения и механизмы финансирования для претворения в жизнь национального проекта государством приняты. Сегодня ключевая задача регионов – обеспечить качественную координацию работы, своевременно проводить конкурсные процедуры и приступать к строительно-монтажным работам. Опыт Павлодарской области показывает, что при должной вовлеченности большинство накопившихся инфраструктурных проблем можно решать системно и в установленные сроки, – подчеркнул Канат Бозумбаев.

Отдельно участниками заседания был рассмотрен вопрос, касающийся работы по увеличению доли казахстанского содержания в рамках реализации нацпроекта МЭКС, а также меры по повышению вовлеченности отечественных производителей в модернизацию коммунальной инфраструктуры.

По итогам заседания Канат Бозумбаев поручил в кратчайшие сроки устранить отставания по исполнению проектов и завершить все конкурсные процедуры. Отдельные задачи были поставлены по вопросам вовлечения казахстанских товаропроизводителей в нацпроект МЭКС. В этой связи Министерству промышленности и строительства было дано указание до 1 июля завершить работу по актуализации Реестра КТП и устранить выявленные недоработки, препятствующие полноценной работе электронной платформы. Особо отмечено, что закупки товаров вне электронной платформы и в обход установленных механизмов нацпроекта являются недопустимыми.