Чтобы человеку труда комфортно работалось и жилось

Работающие люди – главное достояние и богатство страны. И защита их прав – не просто красивые слова. Они должны иметь достойные и безопасные условия труда, свое­временно получать заработную плату и знать, что профсоюз поможет им решить проблемы на работе.

О том, почему так важно поддерживать трудящихся и как профсоюзным ячейкам горно-металлургических предприятий удается решать спорные вопросы в правовом поле, в интервью «Казправде» рассказал председатель отраслевого профсоюза QAZAQMETAL KÁSIPODAǴY Асылбек Нуралин.

– В стране трансформируется социально-экономичес­кая сфера, принята Концепция развития рынка труда до 2030 года. Это обуславливает повышенные ожидания у трудящихся на рост доходов, улучшение условий труда, открывает новые возможнос­ти для профессионального развития и карьерного роста. Асылбек Жамашулы, как бы Вы охарактеризовали социальную обстановку в отрасли?

– Курс руководства страны на восстановление социальной справедливости позволяет нам приб­лизиться к нужным решениям по многим ранее поднимаемым вопросам. Большие надежды мы связываем с реализацией Правительством планов повышения уровня жизни и достижения реального благополучия граждан.

В основном с ними и были связаны желания работников горно-металлургического комплекса привлечь внимание к своим проб­лемам. В отрасли, как и в других сферах экономики, наблюдались отдельные факты недовольства работниками размерами заработной платы, но благодаря совместным усилиям профсоюзного актива и работодателей удавалось находить компромисс, решать возникавшие конфликтные ситуации в конструктивном русле без обострений и эксцессов.

Профсоюзная сторона длительное время добивалась снижения пенсионного возраста для работников, занятых в тяжелых, вредных и опасных условиях труда. И в настоящее время на практике реализуется ранее подписанный Главой государства Закон РК «О внесении изменений и дополнений по вопросам социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда». При соответствии требуемым критериям работники могут теперь до достижения пенсионного возраста получать специальные социальные выплаты.

Для отраслевого профсоюза воп­рос социальных льгот и гарантий для лиц, отработавших 30–35 лет в особых условиях труда, остается по-прежнему актуальным. В целом надо отметить, что взаимная заинтересованность в устойчивом развитии предприятий ГМК и роста благополучия сотрудников является залогом стабильности социальной обстановки.

– Какие конкретные вопросы ставит сегодня отраслевой профсоюз перед своими социальными партнерами?

– В данное время мы анализируем состояние социально-трудовых отношений на предприятиях и проводим мониторинг коллективных договоров.

Для нас первоочередными остаются вопросы совершенствования системы оплаты труда, в том числе через ускорение ратификации Конвенции МОТ № 131 с установлением минимальной заработной платы, индексации зарплаты на уровень инфляции по итогам календарного года, внесение необходимых изменений в Трудовой кодекс и Закон РК «О профессиональных союзах», подготовку Отраслевого соглашения между Министерством промышленности и строительства РК, РАГМП и отраслевыми профсоюзами на 2025–2027 годы.

Средняя заработная плата на сегодня составляет около 360 тысяч тенге. Как известно, рост цен на продукты и товары первой необходимости является общей проблемой, и вопрос повышения заработной платы не теряет своей актуальности.

Со своей стороны профсоюзный актив отрасли старается в полной мере использовать потенциал социального партнерства, для чего на регулярных встречах с руководством предприятий ГМК обсуждаются пути дальнейшего развития и регулирования социально-трудовых отношений.

– В Мажилисе Парламента обсуждаются поправки в Закон «О профессиональных союзах». Какова позиция отраслевого профсоюза по этому вопросу?

– Мы, конечно же, внесли свои предложения и намерены участвовать в заседаниях рабочей группы по обсуждению изменений в закон.

На наш взгляд, действующий закон о профсоюзах нуждается в основательном разъяснении понятия «территориальные объединения профсоюзов». Мы считаем важным прийти к однозначной позиции в его трактовке для лучшего структурного взаимодействия.

Есть в действующем законе о профсоюзах и определенные правовые коллизии с понятием «локальный профсоюз» – требуется более четкая формулировка его статуса и возможностей. Есть статьи, нуждающиеся в уточнении. К примеру, по вопросам общественного контроля в сфере безопасности и охраны труда и в части усиления прав и роли в защите социально-экономических интересов членов профсоюза.

Исходя из приоритета справедливости, представители нашего профсоюза ведут соответствующую работу.

– Сила профсоюзов – в массовости и солидарности. Асыл­бек Жамашулы, Вы не раз говорили о необходимости создания новых проф­союзных организаций на предприятиях отрасли и вов­лечения в свои ряды новых членов, молодежи. Насколько успешно продвигается работа в этом направлении?

– Одним из препятствий для расширения профсоюзного членства в отрасли является статья 20 Трудового кодекса.

Отдельные руководители предприятий, в том числе и совместных, волевым решением внедряют практику так называемых выборных представителей работников из числа своих специалистов. Это право признано 135-й Конвенцией МОТ, что затрудняет ее исключение из Трудового кодекса. В такой ситуации у работодателя есть все рычаги для снижения влияния профсоюзной организации, а со временем и ее ликвидации.

В целях изменения этой статьи отраслевой профсоюз внес предложение в Федерацию проф­союзов Республики Казахстан, депутатам нижней палаты Парламента и другим заинтересованным сторонам.

– В 2023 году отрасль покинула компания «АрселорМиттал». Как это отразилось на социально-экономическом положении работников предприятия?

– Хочу отметить, что профсоюз металлургов «Жактау» является одной из сильнейших профсоюзных организаций в отрасли. Наши совместные усилия нап­равлены на отстаивание интересов рабочих и соблюдение условий коллективного договора.

Ситуация сложилась так, что новое руководство АО «QARMET», ссылаясь на тяжелое наследие, оставленное руководством «АрселорМиттал Темиртау», создало некоторые сложности работникам, в частности, с выплатами вознаграждения по итогам производственной деятельности за 2023 год – так называемой 13-й заработной платы.

Отраслевой профсоюз довел до уполномоченного органа и ассоциации работодателей, что возникшие финансовые трудности предприятия никоим образом не должны ущемлять интересы работников, которые с честью выполняют свои производственные обязательства. Надеемся, Правительство не оставит без внимания справедливые требования профсоюзной стороны.

– Какие новости у отраслевого профсоюза по линии международного сотрудничества?

– Международные контакты важны со всех точек зрения и имеют практическую пользу, особенно когда речь идет об обучающих семинарах и обмене опытом. Мы и впредь будем приглашать на семинары наших партнеров из Глобального союза IndustriALL, Международной евроазиатской федерации металлистов, а также экспертов МОТ.

В мае делегация отраслевого профсоюза QAZAQMETAL KÁSIPODAǴY принимала участие в заседании МОП Профцент­ра «Союзметалл» в Москве, а затем сама принимала коллег из Международной евроазиатской федерации металлистов (Турция). И такие встречи у нас проходят регулярно.

В условиях неустойчивой геополитической обстановки в мире, деструктивной пропаганды в СМИ для нас особое значение имеет сохранение традиционных связей и укрепление международного и регионального профсоюзного движения, что гарантирует определенный иммунитет и противостояние негативным тенденциям.

В своих выступлениях на международных форумах я отмечал, что геополитическая нестабильность и санкции прямо влияют на деятельность крупных горно-металлургических предприятий, что от этого страдают не только целые отрасли, но и непосредственно трудовые коллективы, семьи. И я благодарен представителям международных профсоюзных объединений за поддержку и адекватное понимание обстановки.

Пользуясь случаем, поздравляю работников отрасли с профессиональным праздником – Днем металлурга! Без стали, без продукции черной и цветной металлургии сложно представить себе сегодняшнюю жизнь. Металлургическое производство – тяжелый каждодневный труд. Желаю всем здоровья, благополучия и новых достижений!

Отдельные слова благодарнос­ти хочу выразить ветеранам, которые оставили яркий след в истории своих предприятий и всего ГМК. Вы заслужили их своим созидательным трудом и активной жизненной позицией.

Счастья вам и благополучия!