Чтобы держать руку на пульсе

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Проект City manager, начатый в Кокшетау в 2022 году, доказал свою эффективность

фото из архива Ж. Шарипа

В 13 микрорайонах Кокшетау третий год работают сити-менеджеры, которые, проживая на закрепленном за ними участке, помогают выявлять и устранять городские проблемы. Это, как правило, вопросы озеленения, освещения, благоустройства, санитарного состояния территорий, которые передаются в соответствующие коммунальные службы. Сити-менеджеры активно общаются с жителями, чтобы держать руку на пульсе, знать, что волнует людей, подсказать, куда им следует обратиться.

По мнению заместителя акима города Акжола Кылышбаева, результаты нововведения уже заметны. С той поры как в мик­рорайонах города появились сити-менеджеры со своей зоной ответственности, городские паблики меньше взрываются жалобами по поводу коммунальных проблем, ведь основная часть обращений, как правило, приходится на эту весьма беспокойную сферу.

Кроме того, горожане практически перестали обивать пороги акимата, обрывать телефоны соответствующих служб, поскольку для этого есть сити-менеджер. Он сразу же ставит в известность вышестоящие органы о возникшей проблеме. Причем имеет возможность посредством чата в WhatsApp, в котором состоят руководители всех коммунальных служб города, включая акима и его заместителя, напрямую обращаться к последним.

Деятельность 13 менеджеров – своеобразный мост между населением и властью по решению текущих задач, эффективному функционированию городской инфраструктуры.

Одним из назначенных таким образом новых специалистов стал Жумабек Шарип. Два года трудится­ он сити-менеджером в новом микрорайоне «Сарыарка», где и проживает. Его территория – один из самых беспокойных участков, поскольку в активно застраи­вающемся районе бытовых вопросов, конечно же, немало. Ежедневно его рабочий день начинается и заканчивается с объезда всего микрорайона, в котором только жилых многоэтажек уже более 90, не считая школ, медучреждений, магазинов и других зданий.

Жумабек Сеилханович говорит, что, когда приступил к новой для себя работе, добрая часть «Сарыарки» тонула вечерами во мраке. Столбы стояли, но освещения не было. Поэтому первым делом взялся за решение этой проблемы. Сегодня в мик­рорайоне ночью так светло, что можно спокойно иголку на земле отыскать, шутит он. Да и с местными жителями сильно не забалуешь: не будет гореть вечером хотя бы один фонарь – немедленно нач­нут жаловаться.

К сожалению, порой с серьезными недоделками сдаются новые дома. Например, есть в мик­рорайоне две многоэтажки, подвалы которых заполняются грунтовыми водами. Жители правомерно возмущаются. Жумабек Шарип и сам, и вместе с жильцами обследовал оба подвала и предложил решить проблему с помощью подсыпки их на один метр щебнем и бетонированием. В этом году жилищной инс­пекцией на это будут заложены средства.

Обращались к сити-менеджеру и жители девятых этажей, так как из-за слабого напора к ним не доходила вода. Этот вопрос также решился. В нескольких домах установили насосы за счет средств городского бюджета, в некоторых жильцы приобрели их сами.

Люди возмущались тем, что одна из центральных дорог мик­рорайона, ведущая к поликлинике Viamedis, IT-лицею, после дождей стоит в воде.

– В прошлом году дорогу отсыпали, заасфальтировали. Посмот­рим, как нынче сложится ситуа­ция, – говорит сити-менеджер.

Городские пенсионеры, приезжающие в реабилитационный центр Viamedis, неоднократно просили, чтобы маршрутные автобусы заворачивали и останавливались возле здания. По словам Жумабека Сеилхановича, еще до него был отправлен запрос по этому поводу в депутатский корпус. Ждут решения.

Безусловно, работа сити-менеджера носит публичный характер, поэтому порой Жумабеку Шарипу, известность которого в микрорайоне растет, звонят с личными просьбами, касающимися, например, материальной помощи. Он старается не оставлять без внимания и подобные обращения, переадресовывает их дальше. Так, перед Новым годом звонила мама мальчика с инвалидностью и очень просила, чтобы к ним приехал Дед Мороз, поздравил ее сына и вручил подарок. Сити-менеджер сначала растерялся, а потом обратился за помощью к одному из городских депутатов. Благодарная горожанка была очень признательна за заботу и участие.

Жумабек Шарип отмечает: пока не пришел в эту сферу, ему, как и многим, казалось, что ничего особенного в городе не делается. Теперь же он хорошо знает, как порой круглыми сутками работает служба городского акимата. Понял и то, какая ответственная и ненормированная работа у сити-менеджера, незаметная на взгляд стороннего человека.

#Кокшетау #City manager #сити-менеджеры

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