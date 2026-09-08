Оценка за директорство

– Нұрзат Қанатұлы, в рекорд­но короткие сроки – с 2018 по 2023 год – вы прошли путь от учителя физики и социального педагога до директора. Как вы поняли, что готовы к управленческой должности?

– Мой путь начался в сельской школе на 600 учеников, где я работал социальным педагогом. Переломный момент случился под Новый год: мы с коллегой, переодевшись Дедом Морозом и Снегурочкой, поехали поздравлять детей из социально уязвимой семьи. Их эмоции не передать словами! Тогда я осознал: важны не только оценки, но и то, с каким настроением ребенок переступает порог школы. Захотелось менять отношение школьников к учебе, чтобы они шли на уроки с радостью. Это вдохновило меня перейти в администрацию.

Конечно, были сомнения, страхи. И самый главный из них – потеря авторитета: мысль «вдруг меня не будут слышать и слушать» не давала покоя. Но благодаря открытости и предсказуемости решений мне удалось заручиться поддержкой команды.

– Существует стереотип, что директор – это авторитарный управленец. Каким, по-вашему,­ должен быть руководитель совре­менной школы?

– Раньше я тоже думал, что директор должен контролировать абсолютно все. Но централизация процессов создает «узкое горлышко», лишает команду самостоятельности и перегружает руководителя операционкой в ущерб стратегии. Для меня глава школы – это про открытость. Недавно ко мне пришли двое старшеклассников: один предложил готовить ребят к олимпиадам по математике, второй – преподавать английский по принципу «равный – равному». То, что дети не боятся приходить в кабинет директора со своими идеями, мотивирует и позволяет выстраивать реформы с учетом их потребностей.

– На Августовской конференции Глава государства призвал отказаться от реформ ради реформ. Как частые нововведения отражаются на школах?

– Президент попал в самую точку. Порой кажется, что мы участвуем в бесконечном забеге: не успев оценить одну реформу, уже внедряем новую. Школа – не завод: чтобы увидеть реальный результат, нужно выпустить поток и сделать честный аудит. За спешку мы платим самым дорогим – временем учеников. Как учитель физики я привык к тому, что любые изменения должны опираться на жесткие цифры и факты. Нужен честный анализ текущей ситуации – наша точка А. Только зафиксировав ее на основе точных данных, мы сможем грамотно выстроить траекторию к точке Б.

– Давайте скажем о конкретике в процессах: какими успехами может поделиться гимназия?

– Весной мы внедрили систему AI-навигатора для платформы Kundelik.kz, которая анализирует массивы данных по всем 3 500 ученикам нашей школы. Система точечно подсвечивает проблемы, например, показывает, если единственная тройка по алгебре мешает ребенку стать хорошистом. Поработав с учеником индивидуально, мы повышаем общий показатель качества знаний. Навигатор дает четкую картину, какие классы и предметы требуют особого контроля.

– Почему педагоги стремятся в управленцы? Дело в финансах?

– Однозначно нет. Уверен, что в казахстанской модели зарплата педагогов-мастеров и экспертов зачастую выше, чем у директоров. В управление идут ради возможности быть участником преобразований. Помните, мы говорили про страх? Раньше я очень боялся, что мои решения в прошлом плохо скажутся на настоящем. Учителю проще: он объяснил тему за 45 минут, дал домашнее задание, проверил усвоение и пошел дальше. В управлении все иначе. Результаты видны только через два-три года. Ведь школа – живой организм. Если мы берем нового педагога, мы не поймем за один урок, как он впишется в систему. Это станет ясно только спустя время. Все изменения требуют времени. Но главное – вера. Если ты веришь в себя, в свою команду, то обязательно получишь нужный результат.