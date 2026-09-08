Оценка за директорство

Статьи,Образование
Беседовала Насихат Оркушпаева

Участник проекта «1 000 лидеров изменений в образовании» директор школы-гимназии № 17 г. Астаны Нұрзат АМАНГЕЛДІ уверен, что управление учебным заведением не терпит тотального контроля.

фото Игоря Бургандинова

– Нұрзат Қанатұлы, в рекорд­но короткие сроки с 2018 по 2023 год вы прошли путь от учителя физики и социального педагога до директора. Как вы поняли, что готовы к управленческой должности?

– Мой путь начался в сельской школе на 600 учеников, где я работал социальным педагогом. Переломный момент случился под Новый год: мы с коллегой, переодевшись Дедом Морозом и Снегурочкой, поехали поздравлять детей из социально уязвимой семьи. Их эмоции не передать словами! Тогда я осознал: важны не только оценки, но и то, с каким настроением ребенок переступает порог школы. Захотелось менять отношение школьников к учебе, чтобы они шли на уроки с радостью. Это вдохновило меня перейти в администрацию.

Конечно, были сомнения, страхи. И самый главный из них – потеря авторитета: мысль «вдруг меня не будут слышать и слушать» не давала покоя. Но благодаря открытости и предсказуемости решений мне удалось заручиться поддержкой команды.

– Существует стереотип, что директор – это авторитарный управленец. Каким, по-вашему,­ должен быть руководитель совре­менной школы?

– Раньше я тоже думал, что директор должен контролировать абсолютно все. Но централизация процессов создает «узкое горлышко», лишает команду самостоятельности и перегружает руководителя операционкой в ущерб стратегии. Для меня глава школы – это про открытость. Недавно ко мне пришли двое старшеклассников: один предложил готовить ребят к олимпиадам по математике, второй – преподавать английский по принципу «равный – равному». То, что дети не боятся приходить в кабинет директора со своими идеями, мотивирует и позволяет выстраивать реформы с учетом их потребностей.

– На Августовской конференции Глава государства призвал отказаться от реформ ради реформ. Как частые нововведения отражаются на школах?

– Президент попал в самую точку. Порой кажется, что мы участвуем в бесконечном забеге: не успев оценить одну реформу, уже внедряем новую. Школа – не завод: чтобы увидеть реальный результат, нужно выпустить поток и сделать честный аудит. За спешку мы платим самым дорогим – временем учеников. Как учитель физики я привык к тому, что любые изменения должны опираться на жесткие цифры и факты. Нужен честный анализ текущей ситуации – наша точка А. Только зафиксировав ее на основе точных данных, мы сможем грамотно выстроить траекторию к точке Б.

Давайте скажем о конкретике в процессах: какими успехами может поделиться гимназия?

– Весной мы внедрили систему AI-навигатора для платформы Kundelik.kz, которая анализирует массивы данных по всем 3 500 ученикам нашей школы. Система точечно подсвечивает проблемы, например, показывает, если единственная тройка по алгебре мешает ребенку стать хорошистом. Поработав с учеником индивидуально, мы повышаем общий показатель качества знаний. Навигатор дает четкую картину, какие классы и предметы требуют особого контроля.

– Почему педагоги стремятся в управленцы? Дело в финансах?

– Однозначно нет. Уверен, что в казахстанской модели зарплата педагогов-мастеров и экспертов зачастую выше, чем у директоров. В управление идут ради возможности быть участником преобразований. Помните, мы говорили про страх? Раньше я очень боялся, что мои решения в прошлом плохо скажутся на настоящем. Учителю проще: он объяснил тему за 45 минут, дал домашнее задание, проверил усвоение и пошел дальше. В управлении все иначе. Результаты видны только через два-три года. Ведь школа – живой организм. Если мы берем нового педагога, мы не поймем за один урок, как он впишется в систему. Это станет ясно только спустя время. Все изменения требуют времени. Но главное – вера. Если ты веришь в себя, в свою команду, то обязательно получишь нужный результат.

 

#Образование #школы #Нұрзат Амангелді #директорство

Популярное

Все
Подсолнечник бьет рекорды
Открытая и эффективная работа
Восемь из десяти – довольны
Конституция определяет вектор развития страны
Поддержка на каждом этапе
Единая модель управления водоснабжением создается на юге
Международные коридоры и транзитный потенциал
Курс на перезагрузку: смена архитектуры отечественного футбола
За каждым названием – история
От завершения банковской реформы к новому этапу развития
Вода как ресурс роста
Царская рыба «с пеленок»
Оценка за директорство
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Самореализация граждан – важнейшее условие развития страны
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
VI Всемирные игры кочевников: результаты первого дня
AI-Sana создает экосистему будущего
Батат витаминами богат
Эхо Великой степи на «Бишкек Арене»
Мухтар Тлеуберди назначен министром иностранных дел Казахстана
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Чистая работа на шоссе Ондирис
Для комфорта, красоты и безопасности
Школа начинается с заботы
Уродился хлеб на славу
Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите «ШОС плюс»
Безопасная среда и укрепление правопорядка
Токаев предложил закрепить принципы ШОС в спецрезолюции Генассамблеи ООН
От «Аталанты» до «Риги»
Рывок «Ордабасы» и осечки фаворитов
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт

Читайте также

Царская рыба «с пеленок»
Вода как ресурс роста
От завершения банковской реформы к новому этапу развития
Курс на перезагрузку: смена архитектуры отечественного футб…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]