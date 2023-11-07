Чтобы инициатива оказалась эффективной

Аким области Дархан Сатыбалды встретился с представителями малого, среднего и крупного бизнеса. Такие встречи проходят на постоянной основе. Но на этот раз, помимо местных бизнесменов, участниками встречи стали также предприниматели из Алматинской и Карагандинской областей, желающие развивать свой бизнес на юге.

Около полусотни деловых людей, работающих в сфере туризма, аграрной отрасли, обрабатывающей промышленности, собрались, чтобы озвучить накопившиеся проблемы, высказать предложения насчет того, как свести до минимума барьеры, мешающие двигаться вперед.

Все предложения были озвучены в присутствии представителей государственных органов, от которых во многом зависят инвестиционный имидж региона и скорость принятия решений по осуществлению бизнес-проектов.

– Необходимо оказать максимальную поддержку личным инициативам предпринимателей, – отметил аким области Дархан Сатыбалды. – Важно установить новые отношения между государством и бизнесом и стать основным каналом эффективного диалога. Есть много возможностей превратить туркестанский регион в центр предпринимательства. Мы оказываем максимальную поддержку бизнесменам, желающим открыть завод, наладить выпуск продукции, развивать сферу услуг, тем самым создавая рабочие места. Только так можно улучшить благосостояние населения и реализовать экономический потенциал.

Аким области выразил готовность оказать потенциальным инвесторам содействие в строительстве инженерной инфраструктуры, выделении земельных участков, оформлении документов и решении организационных вопросов.

Представители бизнеса поделились своими идеями и предложениями по развитию предпринимательства. Так, владельцы складов хранения овощной продукции выразили готовность построить три новых овощехранилища общей стоимостью 1,3 млрд тенге. 20% от стоимости проекта они готовы профинансировать за свой счет, а оставшиеся 80% намерены получить в виде займа.

Есть планы по расширению бизнеса и у инвестора, занимающегося производством добавок, используемых в строительстве. Завод расположен в индустриальной зоне «Туркестан». Для строительства нового цеха нужен земельный участок. Содействие в решении этого вопроса позволит оперативно приступить к осуществлению еще одного проекта.

Расширять свой бизнес намерен и владелец цеха по выпуску полипропиленовых и термомешков, сеток для овощей и полиэтилена. Для этого он тоже попросил поддержки, полагая, что лучше всего упаковку выпускать в областном центре, вот только стопорит это дело земельный вопрос.

Соучредитель цеха по изготовлению 3D-железных решеток поделился планами по строительству завода мощностью 180–300 тонн продукции в год. Земля под него в индустриальной зоне «Туркестан» уже есть, но без государственной поддержки ввод проекта может затянуться.

Руководитель цеха по выпуску металлических и деревянных дверей тоже мечтает о расширении. Пока ИП «Канибекова» обосновалось на территории частного дома, доведя объем производства до 6 000 дверей в год. На предприятии трудоустроено 20 человек. Заказы поступают стабильно, что является лучшей мотивацией для дальнейшего развития.

Владелец цеха по переработке древесины также готов расширить свое предприятие. Он уже подсчитал, что общая стоимость деревообрабатывающего цеха составит 400 млн тенге. Часть этой суммы предприниматель в состоянии выделить сам, но в то же время рассчитывает на поддержку со стороны государства. Инструментов тут предостаточно, важно правильно выстроить бизнес-стратегию.

Помимо встреч с представителями бизнес-сообщества, Дархан Сатыбалды знакомится и с работой предприятий, малых цехов. Такие посещения непременно входят в программу рабочих поездок по районам и городам региона. Все акимы ориентированы на работу по привлечению инвесторов. Объем привлечения инвестиций в экономику района или города является одним из важнейших критериев оценки деятельности областной исполнительной власти.

Улучшение инвестиционного климата позволяет решать вопросы занятости местного населения. Сегодня абсолютно каждый человек понимает роль бизнеса в нашей жизни, осознает прямую зависимость между его развитием и уровнем благосостояния.

Открытие новых кафе, парикмахерских, производственных цехов дает шанс на трудоустройство и получение стабильного дохода, подталкивает к поиску и определению своей еще не занятой ниши на потребительском рынке.

К примеру, жительница села Шубарсу Ордабасинского района Гульшат Акмурзаева занялась изготовлением сувениров. Многодетная мать, воспитывающая семерых детей, доказала своим землякам, что можно успешно вести собственный бизнес.

Предпринимательница в прошлом году стала участником проекта «Бастау Бизнес» и выиграла безвозвратный грант, предложив уникальный бизнес-проект. Она решила заняться производством сувениров в казахском национальном стиле, отражающем традиции и ценности народа.

– Многодетным матерям предоставляется много возможностей со стороны государства, – говорит Гульшат Акмурзаева. – Одна из них – безвозвратный грант. Это большая поддержка для тех, кто намеревается начать дело. Сейчас мне помогают дети. Всей семьей готовим около сотни сувениров в день. У нас много клиентов, интересующихся продукцией, изготовленной в казахском стиле. Продаем мелким оптом. Интересуемся, что говорят покупатели, ведь для нас важно совершенствовать свой бизнес.

Наряду с поддержкой проектов по развитию малого бизнеса в регионе активизировалась работа по открытию заводов и фабрик. Толчком послужила командировка акимов районов и предпринимателей Туркестанской области в Китай.

Ее результатом стало подписание ряда меморандумов по сотрудничеству, развитию экономики, торговли и сельского хозяйства. О том, что удалось сделать за время, прошедшее после посещения Китая, руководители районов рассказали на совещании, специально организованном в областном акимате. Дистанционно в режиме онлайн участие в нем приняли китайские инвесторы.

Акимы Сайрамского, Сауранского, Отырарского, Казыгуртского, Ордабасинского районов, города Кентау и других презентовали более 20 проектов, предполагающих совместную работу с компаниями, занимающимися производством оборудования для буровых машин и кранов, тепловых котлов, развитием текстильного кластера, производством хлопчатобумажной и молочной продукции. Рассматривались возможности расширения тепличного хозяйства, создания предприятий по выпуску новейшего оборудования, необходимого для рыбоводческих ферм, откормочных комплексов, цехов по глубокой переработке мяса.

Делегация во главе с акимом Кентау Жандосом Тасовым посетила заводы по производству тракторов марок RAGNAR, YTO, LUTONG компании TOO «BNK Group LTD». Итогом встречи стало подписание соглашения о строительстве в Казахстане совместного завода по сборке сельскохозяйственных машин.

С использованием опыта китайских компаний в регионе планируется также открытие предприятий по выпуску сельскохозяйственной техники, кирпича и газоблоков, производству аппаратов для консервирования продуктов питания, сушки плодово-ягодной продукции.

Аким области поручил усилить работу по привлечению инвестиций, проводить ее на постоянной основе, чтобы инициатива была эффективной.

– Нет причин расслабляться, – считает Дархан Сатыбалды. – Мы должны развивать экономику региона и страны, создавать условия для достойной жизни населения, открывать новые рабочие места. Вы видели, как эта работа поставлена в Китае. Теперь нужно их опыт внедрить у нас. Реальных проектов пока мало. Нет времени ждать, когда инвестор сам придет и предложит проект. Нужно менять сознание. Инвестиции очень важны для улучшения экономики. Кроме того, мы должны находить дополнительные источники финансирования.

В регионе расширена территория индустриальных зон. Также ведется создание благоприятной экосистемы для привлечения инвестиций. Инвесторам предлагаются промышленные площадки Greenfield и Brownfield в индустриальных зонах и на территории СЭЗ «Turkistan».

Дархан Сатыбалды поручил всем акимам работать над улучшением инвестиционного климата. Он отметил, что развитие предпринимательства является основным направлением деятельности на местах и каждый аким несет персональную ответственность за результаты, достигнутые в деле привлечения инвестиций.